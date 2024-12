Ierakstīts sods uzņēmumam, kas pirmajā niršanas reizē atstāja pusaudzi vienatnē

18 gadus veca jaunieša nāve viņa pirmajā niršanā ar akvalangu ir izraisījusi lielāko naudas sodu darba vietā ASV Minesotas štata vēsturē — vairāk nekā 730,000 576,000 ASV dolāru (XNUMX XNUMX mārciņu) apmērā.

Džo Andersons nomira 21. maijā, nirstot no nezālēm no Lac Lavon, makšķerēšanas ezera Apple Valley, uzņēmumam Your Lake Aquatic Plant Management, uzņēmumam no Columbia Heights. Tika ziņots par letālo incidentu on Divernet jūnijā.

Andersons, kurš bija Bēteles universitātes students, kurš vēlāk šajā gadā plāno studēt uzņēmējdarbību Arizonā, vasaras brīvdienās strādāja kopā ar pieciem citiem Your Lake darbiniekiem.

Lac Lavon (Deivs Šafhauzens / Google)

Viņš bija nosūtīts tīrīt nezāles un citus pakaišus 3–5 m dziļumā, bet, kad citi ūdenslīdēji uzpeldēja virspusē, viņi saprata, ka viņa izplūdes burbuļus nevar redzēt, un devās noskaidrot, kas noticis, teikts Minesotas Darba drošības dienesta izmeklēšanas ziņojumā. & Veselības administrācija (OSHA).

Andersons tika atrasts ar izvilktu regulatora iemuti un nereaģējot guļ ezera gultnē. Viņš tika uzaudzināts ar smagu hipotermiju, un viņš tika atdzīvināts, bet pēc trim dienām slimnīcā nomira.

Izrādījās, ka Andersons nekad iepriekš nebija niris ar akvalangu. Saskaņā ar OSHA sniegto informāciju viņš bija saņēmis tikai 10-15 minūšu apmācību no cita darbinieka, kurš nebija akvalangā sertificēts.

OSHA izmeklēšanā tika secināts, ka jūsu ezera darbiniekiem nebija atbilstošas ​​pieredzes vai apmācības, lai droši veiktu savu darbu, un viņi nebija apmācīti reaģēt uz ārkārtas situācijām, piemēram, CPR vai citu pirmo palīdzību. Uzņēmumam nebija drošas prakses rokasgrāmatas, un incidenta brīdī nebija niršanas operāciju uzrauga.

OSHA tagad ir pieminējusi jūsu ezeru ar pieciem “tīšiem” komerciālo niršanas drošības standartu pārkāpumiem. Šī kategorija ir rezervēta gadījumiem, kad tiek apgalvots, ka uzņēmums apzinās, ka dominē bīstami apstākļi, bet neveic saprātīgas pūles, lai tos novērstu.

Joe Anderson

Trīs no pārkāpumiem bija katrs par maksimālo summu 161,323 123,200 USD apmērā, pārējie divi par katru USD XNUMX XNUMX. Uzņēmums apstrīd citātus.

Dakotas apgabala šerifa birojs kopā ar apgabala prokurora biroju joprojām veic kriminālizmeklēšanu.

Saskaņā ar Minesotas Star Tribune, Andersons bija otrais Minesotas strādnieks divu gadu laikā, kurš gāja bojā, nirstot ar akvalangu, lai likvidētu zemūdens nezāles. Darbinieks uzņēmumā Dive Guys of Wayzata noslīka 2022. gada jūnijā, strādājot Minnetonkas ezerā, un uzņēmumam tika piespriesti pieci sodi, no kuriem divi par tīšiem pārkāpumiem, lai gan kopējais naudas sods 180,850 XNUMX USD apmērā tika samazināts apelācijas kārtībā.

