Sarkanās jūras klājs pamests pēc trieciena rifam

Sarkanās jūras niršanas tiešraidē ugunsputns, ko pārvalda Hurgadā bāzētā Into The Blue, bija jāevakuē pēc tam, kad tas ietriecās rifā uz ziemeļiem no Šarm eš Šeihas, lai gan tiek uzskatīts, ka tas vēl nav nogrimis. Laiva devās uz ziemeļiem augšup pa Akabas līci Dahabas virzienā.

Par sadursmi ziņoja Ēģiptes Niršanas un ūdens sporta kamera (CDWS) nodarījis kuģim “būtiskus bojājumus”, kas notika 1. aprīlī ap pulksten 20:XNUMX. Tika ziņots, ka visi septiņi viesi un septiņi apkalpes locekļi ir drošībā un veseli.

CDWS avārijas zvanu saņēma ap pulksten 1.30, līdz tam laikam laiva jau bija evakuēta, vēsta Into The Blue. Palāta paziņoja reģionālajiem jūras un sauszemes neatliekamās palīdzības dienestiem, lai ierastos notikuma vietā.

"Pateicoties mūsu apkalpes un niršanas gida ātrajai un profesionālajai reakcijai, visi viesi kopā ar viņu pasēm un svarīgākajām mantām tika droši evakuēti 16 minūšu laikā," ziņo Into The Blue. “Viesi nekavējoties tika nogādāti uz sauszemes un viņu gida pavadībā.

"Pēc veiksmīgas viesu evakuācijas arī mūsu apkalpes locekļi tika droši evakuēti pēc papildu personīgo priekšmetu un aprīkojuma nodrošināšanas."

Neatliekamās palīdzības dienesti ieradās no pulksten 2.30 līdz 3:XNUMX, lai atbalstītu operāciju un "nodrošinātu netraucētu ikvienu pārvietošanos uz tuvējo viesnīcu atpūtai un drošībai".

Ietilpība 16

2003. gadā nirējiem būvēts un 2019. gadā veikts kapitālais remonts, 32 m. ugunsputns astoņās kajītēs varēja izmitināt līdz 16 viesiem. Tajā bija divi Zodiaki, kā arī divi 25 cilvēku glābšanas plosti.

Darbojas arī Into The Blue, kas tikai februārī tika pārveidots par zīmolu Deep Blue Cruises ugunsputns's māsa-kuģis Thunderbird un 50 m Katana.

ugunsputns viesi tika pārvesti uz viesnīcu Hurgadā, lai gaidītu izbraukšanu uz savām mītnes valstīm. Saskaņā ar CDWS četri viesi bija vācieši, viens šveicietis un pārējie divi ūdenslīdēji ēģiptieši.

Into The Blue paziņoja, ka tā ir sadarbojusies ar varas iestādēm, lai glābtu visu, ko vēl varētu atgūt ugunsputns. "Mēs pateicamies varas iestādēm un mūsu mērķtiecīgajai komandai par izcilo situācijas risināšanu, un mēs joprojām esam apņēmības pilni visu to cilvēku drošībai un labklājībai, kas kuģo kopā ar mums," teikts paziņojumā.

Šis incidents ir pēdējais no Sarkanās jūras niršanas kuģu katastrofu virknes, kuru dēļ reģionālajiem regulatoriem ir jāpastiprina tūristu laivu drošības pasākumu izpilde, tostarp no Apvienotās Karalistes. Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa. Tā ir izdevusi savu drošības biļetens Apvienotās Karalistes tūristiem, kuri izmanto Sarkanās jūras kuģus.

CDWS saka, ka cēlonis ugunsputns Tūrisma ministrija un citas iestādes pašlaik izmeklē šo incidentu, lai gan daudzo šādu Sarkanās jūras reģionā izsludināto izmeklēšanu konstatējumi un secinājumi reti tiek publiskoti.

