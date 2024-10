Reģionālais treneris nomira pēc atkārtotas elpas kļūdas

Apvienotās Karalistes rebreather nirēja nāve pie dienvidu Devonas krasta maijā bija "lietotāja kļūdas" rezultāts, atklāja izmeklēšana.

Nīls Bārkers (72), pensionēts kvalitātes vadītājs, sākotnēji bija no Edinburgas, bet dzīvoja kopā ar sievu Čelmsfordā, Eseksā. Aktīvs Čelmsfordas niršanas kluba biedrs, kopš 2022. gada viņš bija arī Austrumu reģiona treneris Britu Sub Aqua Club.

Viņa nāvi 18. oktobrī īsi uzklausīja vecākais koroners Filips Spinnijs Ekseteras koronera tiesā, ziņoja Devona tiešraide.

Bārkers 31. maijā nirja pie krasta netālu no Bigberijas pie Jūras uz austrumiem no Plimutas, un tika novērots, ka viņš uzpeld virszemē, bet pēc tam atkal nogrimst, un viņu nācās nogādāt niršanas laivā. The RNLI reaģēja uz ārkārtas izsaukumu, un ūdenslīdējs tika nogādāts Plimutas Derifordas slimnīcā, kur tika atzīts par mirušu.

Nāves cēlonis tika norādīts kā noslīkšana, taču koroners paziņoja, ka viņa slēgtās ķēdes reelpas sistēmā ir pārāk maz atšķaidīšanas gāzes, lai atvieglotu peldspēju un elpošanu, Bārkera nāvi izraisīja lietotāja kļūda.

"Tie, kas pazina Nīlu, zinās, ka viņš ir uzticīgs ģimenes cilvēks ar aizraušanos ar niršanu," pēc Bārkera nāves paziņoja BSAC. "Viņš bija apņēmīgs BSAC brīvprātīgais gan savā klubā, gan nacionālā līmenī kā reģionālais treneris. Viņa klātbūtne ļoti pietrūks.”

