Tīģeris iekož nirēja galvu Maldivu haizivju tvertnē

Tiek ziņots, ka tīģerhaizivs populārā niršanas vietā ķīniešu nirējam, kurš valkāja spilgtas krāsas jaunuma kapuci, ir iekodis pakausī.

Tiek ziņots, ka nirējam bija vajadzīgas vairāk nekā 40 šuves uz brūces, taču viņu stāvoklis nav zināms.

Incidents notika 15. novembrī vietā, kas pazīstama ar nosaukumu Shark Tank, atgūtajā Hulhumales salā netālu no galvaspilsētas Males. Tūristu grupa nav nirusi vienā no vietējiem niršanas centriem, kas piedāvā niršanu šajā vietā, un tiek uzskatīts, ka tā ieradās ar ātrlaivu no Kaafu atolā esošās Māfuši tūrisma salas uz dienvidiem.

Tiek ziņots, ka ceļveži ir izmantojuši ēsmu, lai palīdzētu piesaistīt haizivis. Haizivju barošana valstī ir nelikumīga Maldīvija, un šī ierobežojuma ignorēšana ir izraisījusi vairākus ūdenslīdēju sakošanas gadījumus.

Tīģeris, bullis, vērpējs un citas haizivis un rajas apmeklē haizivju tvertni (Daniel Brinckmann)

Ūdenslīdējs bija ģērbies oranžā 'Nemo' zivs formas neoprēna galvassegā, kas varēja samulsināt haizivi tuvcīņā, kas var rasties, ēsmai atrodoties ūdenī.

Elasmobranchs ir pieraduši apmeklēt vietni, lai pabarotu. Haizivju tvertne atrodas sienas otrā pusē, kur dzīvo dēļi noenkurojas un zvejas laivu apkalpes izķidā nozveju pirms apstrādes. Tā kā tā atrodas netālu no galvaspilsētas, šeit ir arī ievērojama laivu satiksme.

Vietne pēdējos gados ir kļuvusi populāra ūdenslīdēju vidū, taču tiek ziņots, ka tā rada riskus, jo daudzi operatori tur strādā saskaņā ar saviem noteikumiem. Tiek ziņots, ka dažas laivas pat izmanto šo vietu niršanai, lai gan vairāki lielāki operatori drošības apsvērumu dēļ ir izslēguši iespēju tur uzņemt viesus.

"Apstākļi bija šausmīgi, kad es nirstu šajā vietā," stāstīja fotožurnālists Daniels Brinkmans, kurš šeit uzņēma fotogrāfijas. Divernet. “Var redzēt, kā tunzivju atkritumi grimst tieši no virsmas, strādniekiem tos šķūrējot ūdenī, efektīvi radot ēsmas virpuli.

"Ja ūdenslīdēji pienāk pārāk tuvu vai nepievērš uzmanību un paliek ārpus straumes, viņi var viegli nonākt nepatikšanās."

Vietnē var redzēt līdz 200 dzēlīgu staru (Daniels Brinckmans)

"Iekāpjot ūdenī, jūs uzreiz sagaida liels skaits haizivju, kas paceļas no apakšas, satraukti gaidot, ka tiks pabarotas," stāstīja kāds cits ūdenslīdējs, kurš ir pazīstams ar šo vietu. Divernet. “Pagājušajā gadā bija vairāk nekā 50 rozā pātagas stari, bet šķiet, ka tie ir virzījušies uz priekšu.

“Pēc tam jūs saskaraties ar vairākām citām staru sugām, un, nonākot apakšā, bieži vien atrodas ģitārzivis un buļhaizivis. Vissvarīgākais ir lielas āmurhaizivs un/vai tīģerhaizivs novērošana.

"Šī nav niršana nepieredzējušiem cilvēkiem un noteikti nav niršana."

Arī pakalpojumā Divernet: NIRŠANAS SOLO AR TIGER OSTAS HAIZIVIJĀM, SLĒDZINĀŠANAS ZONA: MISTĒRĀ ĒDnīca MALDIVU HAIZIVIEM, PĒRĻU FLEET ATGRIEZAS ATGRIEZOTIES KĀ MALDIVIJU HAIZIVES NIRŠANAI, MALDIVU SABIEDĒTAS HAIZIVIS ATTIECAS NIRĒJIEM