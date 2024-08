Titāna tiesas prāva: Rašs uzskatīja sevi par niršanas ģēniju

Franču nirējs Pols Anrī Naržolē bija veicis vairāk niršanas Titānisks nekā jebkurš cits cilvēks, tik daudz, ka viņu sauca par "Titānika kungs".

Tātad, kad viņš un vēl četri apkalpes locekļi nomira uz eksperimentālā klāja Titāns iegremdēts pagājušajā gadā, bija zināms pārsteigums, ka ar savu pieredzes līmeni viņš bija uzņēmies darboties kā navigators OceanGate tūrisma braucienā uz dziļi guļošo vraku.

Tagad Nargeolet ģimene apgalvo, ka OceanGate un tā nelaiķis dibinātājs un izpilddirektors Ričards Stoktons Rašs, kurš vadīja oglekļa šķiedras kuģi, kad tas pazuda 18. gada 2023. jūnijā, bija apzināti maldinājuši bijušo jūras spēku komandieri, lai uzskatītu, ka Titāns bija drošāka nekā bija.

Viņi arī saka, ka pretēji iepriekšējiem ziņojumiem, ka iemītnieki neko nebūtu zinājuši, kad Titāns sabrukuši, viņi faktiski būtu iepriekš brīdinājuši par draudošām briesmām un pēdējos brīžos izcietuši “garīgās ciešanas”.

Ģimene tagad ir uzsākusi 50 miljonu ASV dolāru nelikumīgas nāves tiesas prāvu pret Rush, OceanGate un citām struktūrām, kas iesaistītas attīstībā. Titāns, pieprasot, lai letālā incidenta apstākļi tiktu izskatīti žūrijas priekšā.

Titāns zaudēja kontaktu ar savu atbalsta kuģi divas stundas pēc izkāpšanas no virszemes, un dziļi jūrā meklēšanas un glābšanas misija turpinājās četras dienas, pirms atlūzas tika atrastas mazāk nekā 300 m no Titānisks's priekšgalā, 3.8 km dziļumā.

Prasībā ģimene apgalvo, ka Rašs, šķiet, lepojas ar nozares standartu neievērošanu, aktīvi veidojot priekšstatu par sevi "kā dziļūdens niršanas pasaules" gudrinieka ģēniju".

Agrāk viņš kritizēja ASV pasažieru un kuģu drošības tiesību aktus, jo tie "nevajadzīgi izvirzīja pasažieru drošību par prioritāti pār komerciāliem jauninājumiem".

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Titāns iegremdējamais – titāna kupols, korpusa oglekļa šķiedra (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titāns. Ģimene saka, ka izmantotās "modernās, bezvadu elektronikas sistēmas" atšķirībā no jebkura iepriekšēja zemūdens kuģa ierīcēm balstījās uz nepārtrauktu barošanas avotu.

Prasība tika iesniegta 13. augustā Vašingtonas Augstākajā tiesā Kinga apgabalā. OceanGate atradās štatā, pirms apturēja visas savas darbības pēc katastrofas.

"Pastāvīga neuzmanība"

"Katastrofālais sabrukums, kas prasīja Nardžeoleta dzīvību, bija tieši saistīts ar OceanGate, Rush un citu apsūdzēto pastāvīgo neuzmanību, vieglprātību un nolaidību viņu projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā. Titāns”, norāda prasītāji.

"Iespējams, Naržolets nomira, darot to, ko viņam patika darīt, izņemot viņa nāvi un otra nāvi Titāns apkalpes locekļi - bija nelikumīgi." The Titānisks Eksperts kopš 37. gada bija nobraucis 1987 reizes Titānikā, galvenokārt strādājot glābšanas labā RMS Titanic Inc izgūt artefaktus savām izstādēm.

Viņš nomira kopā ar Rašu un maksājošajiem pasažieriem britu miljardieris Hamišs Hārdings, Pakistānas un Lielbritānijas uzņēmējs Šahzada Davuds un viņa dēls Sulaimans. OceanGate bija pieprasījis viņiem parakstīt atteikšanos no atbildības, atzīstot ekspedīcijas riskus pirms tās sākuma.

"Mēs prāvā apgalvojām, ka Stoktons Rašs bija atklāts par visām nepatikšanām, kas tika piedzīvotas ar Titāns, kā arī iepriekšējos, līdzīgos modeļos, nebūtu piedalījies kāds tik pieredzējis un zinošs kā PH Nargeolet,” stāsta ģimeni pārstāvošais jurists Mets Šafers.

Krasta apsardzes jūras drošības inženieri apseko no Titan (ASV Nacionālā transporta drošības padome) iegūto pakaļgala titāna gala vāciņu

Vēl viens no juristu komandas, Tonijs Buzbijs, sacīja: "Manuprāt, ir saudzīgi, ka, lai gan Vašingtonas universitātei un Boeing bija galvenā loma iepriekšējo, bet līdzīgu versiju izstrādē. Titāns, abi nesen ir atteikušies no jebkādas līdzdalības zemūdens modelī, kas eksplodēja.

Drošības ieraksts

Dziļjūras zemūdens kuģiem parasti ir bijuši labi drošības rādītāji, taču tie parasti ir izgatavoti no cieta titāna, nevis no titāna, kas piestiprināts pie vieglas oglekļa šķiedras korpusa, kā to izmanto Titāns.

Daži eksperti un potenciālie pasažieri bija publiski kritizēja zemūdens kuģa konstrukciju ilgi pirms ceļojuma, kā ziņots iepriekšējos stāstos par Divernet, taču Rašs viņu iebildumus noraidīja, jo viņš mēģināja pārliecināt dziļjūras tūristus samaksāt līdz 250,000 XNUMX ASV dolāru, lai apmeklētu Titānisks vietā.

Viņš esot apgalvojis, ka ir uzstādījis modernu akustiskās drošības sistēmu, kas brīdinātu Titānspasažieriem, ja korpusam vajadzētu plaisāt zem spiediena, bet mehānismam, kas paredzēts balasta nolaišanai un Titāns tiek teikts, ka dublēšana ārkārtas situācijā ir neizdevusies.

“Pēc ekspertu aprēķiniem, viņi būtu turpinājuši nolaisties, pilnībā zinot par kuģa neatgriezeniskām kļūmēm, piedzīvojot šausmas un garīgas ciešanas pirms kuģa. Titāns galu galā sabruks,” teikts tiesas prāvā.

Līdzās OceanGate un Rush kā apsūdzētie minēti uzņēmuma bijušais inženierzinātņu direktors Tonijs Nisens un Hydrospace Group, Janicki Industries un Electroimpact, uzņēmumi, kas, domājams, ir bijuši iesaistīti projektēšanā un ražošanā. Titāns.

