Miris Lielbritānijas vraku niršanas leģenda Džeimijs Pauels

Britu vraku nirējs un jaukto gāzu niršanas pionieris Džeimijs Pauels, kuru laikabiedri raksturoja kā "tehniskās niršanas leģendu", gājis bojā pēc atkārtotas elpošanas niršanas Pirmā pasaules kara laikā. G42 torpēdkuģa avārija Doveras šaurumā.

Pauels trešdien, 50. jūnijā, bija iznācis no niršanas, kas attālajā vietā bija veikta aptuveni 18 m dziļumā. Viņa niršanas...dators saskaņā ar citu nirēju teikto, niršanas profils bija bez sarežģījumiem, un pilnīga dekompresija tika veikta kā parasti. Tomēr drīz pēc komplekta noņemšanas viņš ziņoja par sāpēm plecā, un viņam tika ievadīts skābeklis.

Tā kā viņa stāvoklis šķita pasliktinājies, kapteinis izdeva tūlītēju evakuācijas pieprasījumu. Krasta apsardzes helikopters nogādāja Pauelu Londonas Karaliskās slimnīcas stāvoklī stabilizācijai, pirms pārvešanas uz hiperbarisko kameru tuvējā slimnīcā. Whipps Cross slimnīca lai ārstētos ādas līkuma dēļ, bet viņš neatguvās un tika pasludināts par mirušu.

pilnu līķa sekcija Pārbaude vēl nav veikta, un notiek izmeklēšana, krasta apsardzei paturot nirēja aprīkojumu, tostarp viņa slēgta tipa reelpotāju.

Pauels visas savas izcilās nirēja karjeras laikā bija izmantojis atvērtās ķēdes peldbaseinu līdz šim gadam, kad viņš pārgāja uz rebrizera izmantošanu.

Laipnākās dvēseles

“Visa progresīvās/tehnoloģiskās niršanas kopiena viņu pazina kā vienu no sporta leģendām,” sacīja ilggadējais niršanas komandas biedrs un draugs Lī Bišops, kurš raksturo Pauelu kā savu labāko draugu. “Visi viņu pazina kā īstu džentlmeni, vienu no laipnākajām dvēselēm, mentoru un draugu, un daudzi viņu apbrīnoja ne tikai kā nirēju, bet arī kā cilvēku.”

Pauels nomira, kad viņam bija pāri 50 gadiem, un viņš nira kopš 14 gadu vecuma. Bišops stāsta, ka viņš bija Apvienotās Karalistes Starfish Enterprise dalībnieks, kas 1990. gs. deviņdesmitajos gados bija viena no pasaulē pirmajām jauktās gāzes vraku niršanas komandām. Viņš un pārējie grupas dalībnieki bija "iemācījušies lietot jaukto gāzi, jo, kad viņi devās darīt to, ko viņi darīja, burtiski nebija nekādu kursu".

Džeimijs Pauels 2024. gadā izlec no Doveras (Lī Bišopa)

1994. gadā Pauels bija Pollijas un Saimona Tapsonu revolucionārās grupas dalībnieks. Lusitania jauktās gāzes ekspedīcijā pie Īrijas krastiem. Viņš arī nira 120 m dziļumā Britannic pirmajos atklātās ķēdes izpētes gados Titānisksmāsaskuģis, gan viņa māte, gan sievai pildot atbalsta nirēju pienākumus Nika Houpa vadītajā ekspedīcijā uz Grieķiju 1998. gadā.

Viņš piedalījās arī agrīnā dziļu vraku, piemēram, HMS, izpētē. Afray, HMS Karalis Edvards VII, HMS Aboukir, HMS Hogue un HMS Kresija deviņdesmitajos gados. “Viņš bija niris simtiem neskartu vraku, ko neviens cits iepriekš nebija redzējis Lamanšā,” saka Bišops. “Nebija daudz kapteiņu, kas viņu nepazītu un necienītu.”

“Plimutas komercnirējs un instruktors Tonijs Hilgrovs viņu uzskatīja par, iespējams, labāko nirēju, kādu viņš jebkad bija pazinis, un tādi amerikāņu vraku nirēji kā Gerijs Džentails, Džons Čatertons un Ričijs Kolers visi bija niruši kopā ar viņu un ļoti cienīja viņu kā vraku nirēju un draugu.”

“Džeimijs visu manu niršanas mūžu bija leģenda,” komentēja instruktors Kīrans Hatons, savukārt Riks Airtons piebilda: “Tik skumjas ziņas – Džeimijs bija viena no dzīves zvaigznēm niršanas pasaulē.”

"Klusā pele"

Bišops Džeimiju Pauelu raksturo kā “klusu peli”, kad runa bija par viņa zemūdens sasniegumu atspoguļošanu medijos: “Viņam tas būtu jāizvelk prātā. Viņš rezervēja niršanas čarterreisu, un neviens nekad nebūtu uzminējis, cik plaša niršanas pieredze ir “otram nirējam uz laivas”.

“He loved the history of kuģu vraki and restoring the artefacts that he so often came across.

“Pēdējos gados viņš bija aizrāvies ar kuģu vraku izpēti Doveras šaurumā kopā ar jauniem draugiem, un seklākas niršanas labāk atbilda viņa vēlmei pēc ilgāka laika uz grunts. Patiesībā, iespējams, vēlākā dzīvē viņš iemīlēja niršanu vairāk nekā jebkad agrāk.”

Pauels bija dzīvojis Londonas rietumos un vairāk nekā 30 gadus strādājis British Airways kravu pārvadājumu uzņēmumā Hītrovas lidostā. Papildus niršanai viņam patika makšķerēšana, skandināvu trešmetāla mūzika un beļģu alus, un viņš bija pazīstams ar savām raksturīgajām ūsām, kas atbilda viņa ieradumam ģērbties kā angļu lauku džentlmenis.

Džeimijs Pauels atstāj sievu Bekiju un divas meitas, kuras visas kopā kā ģimene baudīja niršanu.

