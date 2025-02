Brīvprātīgie atbrīvo piesietu vaļu Skajā

Britu ūdenslīdēju jūras glābšanas dienesta brīvprātīgie ir atbrīvojuši kuprīti, kas sapinies virvēs Skajas zivju audzētavā.

BDMLR pirmo reizi uzzināja par dzīvnieka nožēlojamo stāvokli 7. janvārī pulksten 30:XNUMX, un pēcpusdienas vidū Skotijas rietumu salā no visas Apvienotās Karalistes jau ieradās pirmie tās lielās vaļu atdalīšanas komandas locekļi, un vēl vairāk viņiem pievienojās vienas nakts laikā.

Vietējie BDMLR mediķi bija novērojuši 9 m garo vali un strādāja, lai nodrošinātu, ka sabiedrība tam netuvojas, savukārt lašu audzētava Organic Sea Harvest apturēja savu darbību un norīkoja personālu, lai palīdzētu glābšanas darbos.

Pēcpusdienā uzņemtie zemūdens kadri atklāja, ka tas, ko komandas dalībnieki sākotnēji uzskatīja par vienu virves cilpu, patiesībā bija dubults aptinums, kur viens garums ap vaļa galvu, bet otrs iesprosto tā kreiso krūšu spuru.

Šķiet, ka tas sarežģīto uzdevumu padarīs vēl sarežģītāku, jo virves būs jāpārgriež secīgi, lai vaļis neaizpeldētu ar vēl piestiprinātu auklu.

Nākamajā dienā brīvprātīgie sasniedza vietu ar nelielu laivu un konstatēja, ka vaļa izmērs, spēks un iespējamais stresa līmenis padarīs piesardzīgu pieeju bīstamu.

DDVA lašu audzētava pie Skye (DDV)

Tomēr viņiem izdevās pārgriezt virves posmus, kā plānots, atbrīvojot spuru un pēc tam galvu, lai gan darba pabeigšana prasīja līdz pulksten 10.30.

Sākotnēji valis šķita pārāk izsmelts, lai reaģētu uz savu jaunatklāto brīvību. Tad tas devās uz ziemeļiem, "spēcīgi peldot, nirstot un atgriežoties virspusē".

"Glābšanas laikā noskaidrojās, ka valis iepriekš bija sapinies un nesa vecas virves, kuras neizmanto Organic Sea Harvest," norādīja zivju audzētava. “Tā bija šī esošā sapinītā virve, kas peldot aizķērās pie fermas pietauvošanās.

“Par laimi, BDMLR komandai izdevās ne tikai atbrīvot vaļu no lašu audzētavas, bet arī atbrīvot to no pārējām virvēm, ko tā nesa.

"Jūras zīdītāji, tostarp delfīni un vaļi, ir bieži sastopami lašu fermu tuvumā, taču tie ir ārkārtīgi reti saskarē ar mūsu vietām."

BDMLR arī veltīja cieņu krasta apsardzei Skotijas jūras dzīvnieku nolaišanās shēma un bezpilota lidaparāta operatoram Entonijam Rigelam par atbalstu laikā, ko tā raksturoja kā “sarežģītu glābšanu”.

