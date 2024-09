Sieviete pie Rietumsahāras mirst no haizivju koduma

Vāciete, kas peldēja no katamarāna, kas peld ar Lielbritānijas karogu, mirusi pēc haizivs koduma, kas viņai pārrāvis vienu kāju. Incidents notika starptautiskajos ūdeņos pie Āfrikas ziemeļrietumu krastiem vakar pēcpusdienā (17. septembrī).

Tiek uzskatīts, ka sieviete, kurai, domājams, bija ap 30 gadiem, bija apkalpē Daliance Chichester. Saskaņā ar Spānijas preses ziņām, 17 m garais izpriecu kuģis bija izbraucis uz dienvidiem no Grankanārijas trīs dienas iepriekš.

Incidenta laikā tā atradās vairāk nekā 500 km uz dienvidrietumiem no salas un 180 km no Dakhlas pilsētas Rietumsahārā, strīdīgā teritorijā uz dienvidrietumiem no Marokas.

Ārkārtas izsaukums ar lūgumu evakuēt cietušo apkalpes locekli no kuģa tika nosūtīts īsi pirms plkst. 4, un to uzņēma Spānijas Jūras drošības un glābšanas aģentūra.

Tā savukārt informēja tuvumā esošos tirdzniecības kuģus, no kuriem viens varēja nodrošināt medicīniskās preces. Tika brīdināta arī Marokas krasta apsardze, taču tā atteicās veikt pieprasīto pārsūtīšanu uz Kanāriju salām pieejamo resursu trūkuma dēļ.

Attiecīgi tika izsaukti Spānijas gaisa spēki, kas izvietoja meklēšanas un glābšanas helikopteru ar atbalsta lidmašīnu, lai atgrieztu sievieti Grankanārijā.

Viņi sasniedza laivu tikai pēc pulksten 8:11, bet lidmašīnas pacelšanas laikā cietušajam apstājās sirds un tika atzīts par mirušu, ierodoties Doktora Negrina slimnīcā tūlīt pēc pulksten XNUMX:XNUMX.

Lielisks balts kanāls

Kopš ierakstu sākšanas 16. gadsimtā pašās Kanāriju salās ir reģistrēti tikai seši haizivju incidenti – četri no Grankanārijas, viens pie Tenerifes un otrs nezināms. Rajonā, kurā noticis negadījums, nav reģistrēti gadījumi.

Ekrem Parmaksiz, haizivs foto-žurnālists un Divernet korespondents, labi pazīst jūru, kas atrodas tuvāk Kanāriju salām, un saka, ka tur sastopamās haizivis, piemēram, zīdaiņi, “nekad nekļūst agresīvas”.

"Šis uzbrukums notika ārzonā uz dienvidiem, ļoti tālu no Kanāriju salām. Tā ir Atlantijas okeāna austrumu krasta līnija, kas nodrošina lielajām baltajām haizivīm kanālu pāreju uz Vidusjūru, tāpēc ir ļoti iespējams, ka tā varētu būt liela baltā haizivis.

Tagad par šo incidentu Grankanārijā notiek tiesas izmeklēšana.

