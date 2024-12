Palīdziet Fathoms Free atdzīvināt Stingray

Fathoms Free ir brīvprātīgo nirēju grupa, kas aizsargā jūras savvaļas dzīvniekus un vidi ikviena labā, no Kornvolas un Devonas piekrastes ūdeņiem aizvācot “ALDFG” (pamestu, pazaudētu vai citādi izmestu zvejas rīku) un citus jūras atkritumus. tagad meklē ziedojumus lai palīdzētu finansēt leģendārās Kornvolas niršanas kuģa Stingray atdzimšanu.

“ALDFG” ir pazīstams arī kā “spoku rīks” vai “spoku zvejas rīks”, jo tas turpina “zvejot”, sapinoties, ķerot un nogalinot savvaļas dzīvniekus bez izšķirības. Šie notvertie dzīvnieki mirs un darbosies kā ēsma, piesaistot vairāk savvaļas dzīvnieku nāves apburtajā lokā, līdz spoku rīki tiks izņemti no vides.

Fathoms Free vēlas atdzīvināt un atjaunot Stingray tās agrākajā krāšņumā, lai palielinātu apgabala jūras saglabāšanas spēju un turpinātu tik ļoti iemīļotā Kornvolas kapteiņa Marka Milburna mantojumu. Viņi vēlas laivu, kas ļautu iztīrīt vairāk spoku rīku un jūras gruvešu nekā jebkad agrāk.

Stingray atjaunošana ļaus viņiem arī nodrošināt citām vietējām jūras organizācijām lielāku, ātrāku laivu, kas kopā ar brīvprātīgajiem kapteiņiem palielinās viņu jūras saglabāšanas aktivitātes un veicinās lielāku sabiedrības iesaistīšanos.

Ņemot vērā laivas un piekabes pašreizējo stāvokli, Fathoms Free ir aprēķinājis, ka būs nepieciešami vairāk nekā 10,000 15,000 £, lai to atgrieztu ūdenī un sasniegtu nepieciešamo standartu. Šis aprēķins varētu ātri pieaugt līdz £20,000 XNUMX vai pat £ XNUMX XNUMX, ja viņi nevarēs droši iedarbināt dzinēju un nāksies iegādāties nomaiņu vai iegādāties jaunu piekabi.

Stingray pašlaik ir nožēlojamā stāvoklī

Korpuss ir jāremontē, piekabe ideālā gadījumā ir jānomaina, un 200 ZS Mercury Optimax dzinējs neieslēdzas. Laivai nav elektronikas, navigācijas aprīkojuma vai drošības aprīkojuma. Tas ir kails korpuss ar caurulēm. Fathoms Free komanda plāno visu darbu veikt pati, lai projekta izmaksas būtu minimālas. Neskatoties uz šīm izmaksām un ar to saistīto darbu, dažādu iemeslu dēļ nebija labākas atbilstības nekā Stingray (skatiet tālāk Stingray stāstu).

Lai palīdzētu Fathoms Free sasniegt potenciālo līdzfinansējumu, viņi ir nosprauduši savu mērķi 5,000 GBP apmērā, cerot, ka viņi saņems atbilstošu finansējumu, lai sasniegtu aptuveno minimālo 10,000 XNUMX GBP.

Stingray stāsts

Stingray jau no paša sākuma tika izstrādāta kā ātra niršanas laiva, un pāris gadus pirms gadsimtu mijas to no Barnet Marine iegādājās Looe Divers, trāpīgi nosaukts Looe Diver 1. Fathoms Free pilnvarnieks, kasieris un visaugstāk kvalificētais kapteinis Džulians, no 2000. līdz 2005. gadam bija regulārs kapteinis uz tā, tostarp saistībā ar Scylla nogrimšanu 2004. gadā. Šajā laikā Džūljens progresēja kapteiņa attīstībā ar laivu, pabeidzot Advanced Powerboat un Instruktors kursi.

Stingray savu darbību sāka kā Looe Divers 1

Aptuveni desmit gadus pēc tam, kad Looe Divers iegādājās laivu, viņi to pārdeva Starfish Divers, un tā tika pārdēvēta par Starfish. Diemžēl Starfish Divers dažus gadus vēlāk pārtrauca tirdzniecību. Laiva tika atstāta novārtā, un tās stāvoklis pasliktinājās. Mēs nezinām, kas ar to notika dažu nākamo gadu laikā, pirms Marks Milburns to atrada un iegādājās 2015. gadā kā atjaunošanas projektu.

Dažādu citu Marka projektu un brīvā laika trūkuma dēļ nepieciešamo darbu veikšanai Starfish palika novārtā, līdz Covid-19 deva Markam brīvu laiku, lai sāktu viņu aplūkot. Līdz šim, izņemot nepiemērotu rezerves piekabi ar alumīnija rāmi, kas bija jāatjauno, un rezerves dzinēju, kuru neviens nebija redzējis darbojam, nebija nekāda cita progresa, lai laiva būtu kuģojoša.

Stingray dažos īsajos gados kopā ar jūras zvaigznēm

Pēc mazgāšanas ar reaktīvo strūklu, bojātā dzinēja noņemšanas un pārdošanas, kā arī laivas attīrīšanas līdz tukšajam korpusam pirmais solis bija tās pārtīšana, kas notika 2022. gada jūlijā. Šajā laikā Starfish pārņēma jaunais nosaukums Stingray, kas nosaukts pēc Marka pirmās čartera laivas, kas bija viņa niršanas čarterreisu biznesa, Stingray Charters, pamatā. Diemžēl Marks nomira nākamajā gadā, un nepabeigtā laiva Stingray atkal tika atstāta novārtā.

Marks Milburns sniedz Stingray labu mazgāšanu ar strūklu

Marks nebija tikai niršanas skola, niršanas veikals un niršanas čartera operators; gadu desmitiem līdz pat savai nāvei viņš bija pārliecinošs Kornvolas jūras saglabāšanas pasākumos. Marks ar savu biznesu atbalstīja visas jūras aizsardzības grupas Kornvolā un tās apkārtnē, kā arī vadīja savu spoku rīku atgūšanu un zemūdens tīrīšanas darbus Kornvolā gadu desmitiem pirms dažu grupu pastāvēšanas. Jūs bieži dzirdējāt par Marku, kas piešķir preferenciālas likmes jūras aizsardzības grupām, lai nodrošinātu, ka tās var pēc iespējas vairāk ietekmēt ierobežoto budžetu, ar kuru tās visas darbojas.

Faktiski Fathoms Free bija Marka pēdējais niršanas čartera klients pirms viņa nāves. Komandas dalībnieki pavadīja visu svētdienu kopā ar Marku, notīrot vraku no spoku rīkiem un jūras atkritumiem Falmutas estuārā, un šī atmiņa viņiem būs mūžam lolota.

Kad Fathoms Free dzirdēja Stingray sēžam dzīvžogā jūdzi no Marka vecā niršanas centra, viņi zināja, ka ir tikai viena iespēja palielināt Kornvolas jūras saglabāšanas spējas un turpināt Marka mantojumu. Komanda runāja ar viņa ģimeni un izvēlējās turpināt iesākto.

Pārstāvis sacīja: “Ar jūsu palīdzību Fathoms Free var godināt Marka Milburna mantojumu un nodrošināt, ka Stingray vārds gadiem ilgi būtiski ietekmēs jūras aizsardzību. Lai cik mazs tas būtu, katrs ziedojums tuvina mūs mērķim.”