Kuprītis, atgriezies jūrā pēc nokļūšanas Skotijā

Šķiet, ka deviņus metrus garš kuprītis ir veiksmīgi izgājis atpakaļ jūrā pēc tam, kad otrdien nokļuva Skotijas piekrastē.

3.30. oktobrī ap pulksten 15 Britu ūdenslīdēju jūras glābšanas dienests (BDMLR) tika brīdināts par dzīvu, iesprostotu lielu vali pie Southerness krastiem, Dumfries un Galovway.

Pludmale šajā apgabalā ir gandrīz līdzena, kas nozīmē, ka aptuveni divus kilometrus smilšu un akmeņu ir pilnībā izžuvuši bēguma laikā. Sākotnējās fotogrāfijās bija redzams, ka valis atradās diezgan tālu piekrastē, tāpēc bija grūti noteikt sugu un uzzināt, kādā stāvoklī valis atrodas. Tomēr sabiedrības locekļi ziņoja, ka ir dzirdējuši, kā valis dauzīja savu asti, izmisīgi cenšoties manevrēt no smiltīm, jo ​​ūdens ap tām nokrita.

Brīdinājums tika nosūtīts vietējiem jūras zīdītāju mediķiem, lai tie apmeklētu un novērtētu situāciju. Tikmēr kāds rezidentu pāris, kas ļoti labi pārzina substrātu šajā apgabalā, droši devās pie vaļa, lai savāktu vairāk fotoattēlu BDMLR, gaidot mediķu un krasta apsardzes ierašanos.

Viņu fotogrāfijās bija redzams aptuveni deviņus metrus garš kuprītis. Valis rija (it kā tas barotos ar filtru caur savām ķīpu plāksnēm) un sita ar asti gaisā, kas to iedzina dziļāk smiltīs. Pāris informēja BDMLR, ka paisums pieplūst diezgan ātri, kad tas pagriežas, tāpēc glābšanas organizācija cerēja, ka valis iestrēgs tikai dažas stundas, pirms ūdens, cerams, spēs to peldēt bez jebkādas iejaukšanās.

Skotijā iestrēdzis kuprītis

Izskatījās, ka valis bija mērenā stāvoklī, neskaitot stresa pazīmes, bet, kad tas sāka nogurt, šķita, ka tas nomierinājās un tā elpošana atslāba. Līdz tam laikam valis pievērsa vietējo iedzīvotāju uzmanību, bet pūļi tika kontrolēti, kad ieradās mediķi un krasta apsardze, ļaujot BDMLR izlemt par labāko rīcību.

Uz lielajiem vaļiem ir ļoti grūti reaģēt to milzīgā izmēra un svara dēļ, kas neļauj tiem droši pārvietoties, tāpēc vienīgais, ko BDMLR varēja darīt, bija nodrošināt, lai valis būtu pēc iespējas ērtāk, sniedzot pirmo palīdzību. Par laimi valis bija iestrēdzis tikai dažas stundas pirms bēguma, tāpēc nebija ilgi jāgaida, līdz paisuma atgriešanās apskalos šo teritoriju, lai to atkal peldētu, kad ūdens bija pietiekami dziļš. Līdz tam komanda atkāpās krastā drošībā, jo arī gaisma pazuda un kļuva neiespējami noteikt, kur atrodas valis, tāpēc BDMLR piecēlās un 16. oktobrī nosūtīja mediķi, lai redzētu, vai visu cerības ir piepildījušās. .

Par laimi, piekrastē vai aptuveni jūdzi no krasta nebija nevienas vaļa, taču tas nenozīmē, ka tas vairs neparādīsies. Tuvākajās dienās mediķi uzraudzīs piekrasti, lai pārbaudītu, vai tā nav nokususi.

Apvienotajā Karalistē kuprvaļu dzīvu piestātņu skaits ir ļoti mazs, un BDMLR ir reaģējis tikai nedaudziem gadījumiem. Iepriekšējās izkļūšanas krastā dzīvnieks parasti nav pilnībā nonācis pludmalē, bet nonācis seklā ūdenī, pirms viņš atkal varēja atbrīvoties.

BDMLR izsaka milzīgu paldies HM krasta apsardzei par atbalstu un, protams, viņu īpašajiem jūras zīdītāju mediķiem par reaģēšanu uz šo incidentu. BDMLR cer, ka kuprītis pilnībā atveseļosies un to vienkārši noķēra milzīgie plūdmaiņas šajā reģionā.

Fotoattēlu kredīts: BDMLR