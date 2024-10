Mirst ietekmīgais alu nirējs Bils Gevins

Ir ziņots par ASV alu nirēja Bila Gevina nāvi, kas ir ievērojamā Vudvilas Karst Plain Project (WKKP) līdzdibinātājs, kas tika izveidots 1980. gadu vidū, lai izpētītu Floridas ziemeļu karsta apgabalu starp Talahasī un Meksikas līci.

“Bills bija pasaules klases novators, kas rūpīgi strādāja, lai palīdzētu Bilam Mainam pilnveidot Hogarthian pārnesumu konfigurāciju, izmantot Tekna skrejriteņus ar piekabes pavadu izpētei, ieviest gāzes sajaukšanas standartus WKPP trimix lietošanai un izstrādāt komandas agrīnās dekompresijas tabulas. izmantotu astoņdesmito gadu beigās," teikts WKPP paziņojumā.

ASV Jūras spēku inženieris Gevins ieguva alu 1979. gadā un kopā ar savu draugu Mainu atklāja Big Rooms objektu Vudvilas Karsta līdzenuma apgabalā 1980. gadu sākumā.

Abi ūdenslīdēji, kuriem drīz pievienojās citi, piemēram, Pārkers Tērners, Lamārs Englis un Bils Makfādens, vēlējās, lai viņu pētniecības un izpētes grupa koncentrētos uz applūdušo alu sistēmu savienošanu reģionā, un Gevins konsultējās ar gāzes ekspertu Dr Bilu Hamiltonu par hēlija izmantošanu, lai veicinātu vairāk. vērienīgas niršanas.

Ūdenslīdēji jau bija virzījušies uz savu aprīkojuma konfigurācijas un tehnikas standartizēšanu, un Gevins un Meins sistēmai ieviesa terminu "Hogarthian" (pamatojoties uz Maina otro vārdu). Šī pieeja vēlāk attīstījās DIR ("Doing It Right") filozofijā.

Gevins Scooter

Abi vīrieši 1988. gada janvārī nodibināja savienojumu starp Salivana un Šerilas izlietnēm un kopā ar Tērneru un Angliju veica traverso niršanu starp šīm divām izlietnēm tajā pašā jūnijā, uzstādot toreizējo pasaules rekordu.

Gevins bija "devis pētīt lejteces Innisfree iegrimi un 1990. gadu sākumā virzījies uz Tērnera iegrimi", saka WKPP. Viņš arī iekļuva aptuveni 1.8 km Wakulla Spring A tunelī.

1991. gadā Gevins izstrādāja "Gavin Scooter" prototipu, DPV, kas paredzēts alu ejām. To ilgu laiku ar dažādām modifikācijām turpināja izmantot WKPP ūdenslīdēji.

Tajā pašā gadā Gevins kopā ar Tērneru kartēja alas šaurā ejā Indianspringsā, kad ūdens līmenis un redzamība pēkšņi strauji kritās un viņi atklāja, ka viņu izeja ir bloķēta. Gevins spēja izkļūt ar spēku, bet bija maz gāzes, bet Tērners incidentā noslīka.

Pieredze iedvesmoja zinātniskus pētījumus, kuros secināts, ka ūdenslīdēju izspiestie gāzes burbuļi ir spējuši nogāzt vaļīgo kaļķakmeni, kas bija bloķējis viņu izejas ceļu.

Politikas garlaicība

1995. gadā pretrunīgi vērtētais ūdenslīdējs Džordžs Īrvains pārņēma WKKP vadību, un līdz tā gada beigām Gevins bija pārtraucis niršanu alās.

Gadiem vēlāk viņš paskaidroja, ka ir pārstājis baudīt izklaidi "politikas garlaicības, vietņu piekļuves problēmu, e-pasta apsaukāšanas un kritikas uc aizkaitinājuma dēļ. Tas vairs nav bijis ievērojamā laika, pūļu un riska vērts". ”

“Bils bija dziļu zemūdens alu izpētes pionieris. Nirēju sabiedrībā viņš tika ļoti cienīts, un viņš ieviesa daudzus no agrīnajiem standartiem, kurus WKPP joprojām izmanto līdz šai dienai, ”sacīja WKPP. “Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu niršanas ilgmūžībā. Mēs priecājamies par viņa ģimeni un draugiem.

Arī pakalpojumā Divernet: Tehniskā niršanas revolūcija – 1. daļa, Daļa 2, Daļa 3