Zilās gaismas motivācija: iepazīstieties ar staigājošo koraļļu

at 10: 45 am

Ūdenslīdēji koraļļus mēdz uzskatīt par “sēdošiem” — tie paliek savā vietā, tāpēc jūs precīzi zināt, kur tos atrast. Tomēr jauns pētījums ir uzsvēris sēņu koraļļu spēju klīst pa jūras gultni, meklējot savu ideālo dzīvotni, lai gan mierīgā tempā.

Par mobilajiem koraļļiem bija zināms, taču veids, kādā tie pārvietojas un kuģo, bija palicis "lielā mērā neskaidrs", norāda Austrālijas zinātnieku grupa Breta Lūisa vadībā. Kvīnslendas Tehnoloģiju universitāte. Pētnieki pētīja mazo, brīvprātīgo Cycloseris ciklolīti lai uzzinātu, kā un kāpēc tā jāiet.

Eksperimenti liecināja par spēcīgu pozitīvu fototaktisko reakciju uz zilo gaismu, tādu, kādu koraļļi cerētu atrast dziļākos ūdens smilšu gultnēs. Tas izrādīja daudz mazāku entuziasmu par balto gaismu, kas atrodama seklākos virszemes ūdeņos, kas varētu norādīt uz balināšanas draudiem.

Pārsvarā 86.7% sēņu koraļļu virzījās uz zilo gaismu, kad tas apgaismoja vienu laboratorijas akvārija galu, bet tikai 20% izrādīja dedzību uz balto gaismu.

Sēņu koraļļi kustībā (QUT)

Zilās gaismas izmēģinājumos koraļļi pārvietotos no vienas līdz divām stundām, lai pārvarētu pat 22 cm attālumu, taču tiem varētu būt grūti nosegt ne vairāk kā 8 mm pret balto gaismu. Ja zilas un baltas gaismas vienlaikus spīdētu katrā tvertnes galā, koraļļi vienmēr būtu vērsti uz zilo pusi.

Augstas izšķirtspējas laika intervāla fotografēšana atklāja mehānismu kombināciju, ko koraļļi izmanto, lai pārvaldītu tā kustību. Piepūšot audus, tas varētu samazināt berzi, palielināt peldspēju, lai paceltu tā kodolu no jūras dibena, un palielināt tā virsmas laukumu, lai uztvertu straumes, piemēram, kuģa buru.

Kad audi bija saraujušies, ventrālie spilventiņi vai “pēdas” veicinās, pielāgojot mijiedarbību vai berzi ar substrātu, ļaujot koraļļiem virzīties uz priekšu.

Visbeidzot, tas spēja arī sarauties un savērpt savus sānu perifēros audus, virzoties uz priekšu stilā, kas saistīts ar medūzu pulsējošo peldēšanas kustību.

Cycloseris ciklolīti šķiet, izmanto šo spēju, ja tādi faktori kā gravitācija, straumes vai viļņi ir atstājuši to nelabvēlīgā, iespējams, bīstami seklā vietā un vēlas uzlabot savu perspektīvu, liekot pētniekiem secināt, ka koraļļi ir “neiroloģiski sarežģītāki”, nekā tika uzskatīts iepriekš. . The pētījums tikko tika publicēts in PLoS One.

Atšķaidītajiem koraļļiem ir grūti vairoties

Koraļļu nārsto uz Palau rifa (Pīters Mumbijs)

Tikmēr a Kvinslendas UniversitāteVeicot pētījumu, starptautiska komanda ir novērtējusi 2024. gada dabiskā koraļļu nārsta notikuma panākumus un ir norūpējusies par to, ka atsevišķiem koraļļiem ir jāatrodas tuvu, lai tie varētu veiksmīgi vairoties.

"Tas, kas nāca kā pārsteigums, mēs redzējām, ka koraļļiem ir jāatrodas 10 m attālumā vienam no otra un, vēlams, tuvāk nekā, lai notiktu apaugļošanās," sacīja komandas vadītājs profesors Pīters Mumbijs. "Mēs zinājām, ka koraļļi nevar atrasties pārāk tālu viens no otra, taču mēs atklājām, ka tiem jābūt tuvāk, nekā mēs gaidījām.

"Klimata pārmaiņu ietekme, piemēram, balināšana, nogalina un samazina koraļļu blīvumu, tāpēc mēs esam nobažījušies, ka indivīdi var nonākt pārāk tālu viens no otra, lai veiksmīgi vairoties."

Strādājot Palau Mikronēzijā, pētnieki novietoja konteinerus virs 26 koraļļu kolonijām uz rifa, jo pārsvarā hermafrodītie koraļļi izlaida savas olas un spermu.

Viens no olu turētājiem (Pīters Mumbijs)

"Konteineri satvēra dažas no katra koraļļu olām un dreifēja uz virsmu, kur tās sekoja paisumam," sacīja profesors Mumbijs. "Lai gan olšūnas nevarēja izkļūt, spermatozoīdi varēja iekļūt konteinerā un apaugļot olas.

"Pēc stundu ilgas dreifēšanas tika atzīmēts apaugļoto olu īpatsvars katram koraļļu veidam, kā arī attālums līdz līdzīgiem koraļļiem."

Apaugļošanās vidēji bija 30%, kad koraļļi atradās ļoti tuvu, bet 10 m attālumā samazinājās līdz mazāk nekā 10%. Pēc 20 m tas bija praktiski nulle.

"Nākotnē mums, iespējams, būs jāpalīdz koraļļiem turpināt šo svarīgo dzīves daļu," komentēja pētījuma līdzautors Dr Christopher Doropoulos no Austrālijas nacionālās zinātnes aģentūras CSIRO.

Pētījuma vieta – galda koraļļi uz seklajiem rifiem Palau (Pīters Mumbijs)

“Izpratne par vietējo apkaimju nozīmi sniedz taustāmus mērķus tādām intervencēm kā koraļļu atjaunošana. Ideālā gadījumā koraļļu blīvums tiktu uzraudzīts svarīgās vietās un tiktu veikta atjaunošana, lai atgrieztu blīvumu līdz līmenim, kas nepieciešams veiksmīgai pavairošanai.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana pētniecība ir publicēts Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

Arī pakalpojumā Divernet: KORĀĻU NĀRSTS SENLŪCIJAS STILS, LIELS BRĀRJRIFS BĒRNU BOOM, KORĀĻU DNS ATKLĀS, KAS IR TĒTIS, ELKHORN KORAĻĻU IZRAUŠANA VEIDĀ CERĪBAS