DNS to pierāda: orkas nogalina baltās haizivju aknas

Sākumā 2018 Divernet / Nirējs žurnāls skrēja ekskluzīvs stāsts haizivju eksperts Ričards Pīrss. Tajā bija izteikts brīdinājums: tūrisms, kas balstīts uz niršanu būros ar lielajiem baltajiem, Dienvidāfrikā bija apdraudēts, jo orkas, kurām garšo haizivju aknas, nogalināja vai atbaida haizivis.

Divas konkrētas orkas, vārdā Port un Starboard, bija uzsākušas šausmu valdīšanu pret to, kas vienmēr tika uzskatīts par galveno plēsoņu. Dažiem, kas iesaistīti ienesīgajā haizivju niršanas nozarē, ieteikums bija sāpīgi pieņemt.

Orka (Izabella Rīvsa / Flindersa universitāte)

Tagad, pēc septiņiem gadiem un kad Dienvidāfrikas teritorijā joprojām ir maz balto, DNS pierādījumi pirmo reizi apstiprināja, ka orka bija atbildīga par baltās haizivs nomedīšanu un nogalināšanu tās aknu dēļ.

Šoreiz incidents noticis Austrālijā. Aculiecinieki redzēja vairākus zobenvaļus (Orcinus orca), tostarp divi vietēji atzīti indivīdi, vārdā Bent Tip un Ripple, noķer lielu laupījumu Bridžvoteras līcī netālu no Portlendas Viktorijā 2023. gadā.

Divas dienas vēlāk 4.7 m baltās haizivs liemenis (Carcharodon carcharias) tika izskalots krastā un valsts zivsaimniecības amatpersonas savāktas izmeklēšanai.

Portlendā izskalots baltās haizivs liemenis (Bens Džonsons / Portland Bait & Tackle)

Četras koduma brūces

Tikko publicēto haizivs pētījumu vadīja Flindersas universitātes zinātniskā komanda, kas analizēja uztriepes, kas ņemtas no četrām raksturīgām koduma brūcēm uz liemeņa.

Pierādījums bija DNS, kad uztriepes tika noteiktas, lai noteiktu plēsoņa atstāto ģenētisko materiālu. Orka bija apēdusi haizivs vidusdaļu, kur kādreiz atradās uzturvielām bagātās aknas, un pārējās trīs brūces atklāja DNS, kas iegūta, sūcot septiņžaunu haizivis. Trūka arī lielā baltuma gremošanas un reproduktīvo orgānu.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also Kalifornija.

"Šie atklājumi sniedz pārliecinošus pierādījumus par plēsoņvaļu plēsoņu uz baltajām haizivīm Austrālijas ūdeņos, un tas liecina par selektīvu aknu patēriņu," saka pētījuma vadošā autore Isabella Reeves, universitātes Dienvidu haizivju ekoloģijas grupas un Rietumaustrālijas vaļveidīgo pētniecības centra (CETREC) doktorantūras kandidāte.

"Tas liek domāt, ka šādi plēsonīgi notikumi var būt izplatītāki un izplatītāki visā pasaulē, nekā tika uzskatīts iepriekš."

Flindersas universitātes studiju infografika (Emma Luck)

Citas haizivis

Reizēm Austrālijā tika reģistrētas orkas, kas upurēja zilās, spuru haizivis, īsspuru haizivis, grunts haizivis un tīģerhaizivis, taču iepriekš nav notikusi pierādīta lielo balto haizivju nogalināšana.

"Pierādījumi liecina, ka baltās haizivis, kas ir pārvietotas vai tieši nogalinātas slepkavas vaļu plēsonības dēļ Dienvidāfrikā, ir izraisījušas kaskādes pārmaiņas plašākā jūras ekosistēmā," komentēja līdzautors Adams Millers, Flinders asociētais profesors.

“We know that white sharks are key regulatori of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Jaunais pētījums ir publicēts Ekoloģija un evolūcija.

