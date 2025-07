Angļu jūraszirdziņi parādās pūļa rokās

Šķiet, ka šovasar Anglijā zeļ viena jūras suga, un tā ir jūras zirdziņš, taču brīvprātīgie, kas ir palīdzējuši radīt šo situāciju, būtu pateicīgi, ja citi nirēji atteiktos doties to pārliecināties paši.

Jūlija pirmajā nedēļā nirēji ar akvalangu no Jūras zirgu trests veica apsekojumu dienvidrietumu piekrastē kā daļu no sava darba pie dokumentālās filmas un bija pārsteigti, vienā vietā uzdūrušies ne mazāk kā 17 jūras zirdziņiem. Apmēram puse no tiem bija tēviņi, un lielākā daļa no tiem, kas ir laba zīme populācijas nākotnei, bija grūsnas.

Tikai vienu reizi iepriekš fonda eksperti viena niršanas reizē ir redzējuši lielāku jūraszirdziņu skaitu, kas bija 22 reģistrēts Stadlendas līcī 2020. gadā Covid ierobežojumu beigās, kā ziņots Divernet tajā laikā. Fonds lēsa, ka tie pārstāv mazāk nekā pusi no kopējā jūraszirdziņu skaita, kas apdzīvoja šo vietu, lai gan dažu nedēļu laikā iedzīvotāju skaits bija izklīdis.

Tieši Seahorse Trust dibinātājs un izpilddirektors Nīls Gariks-Meidments vadīja jaunāko niršanu un pirmais pamanīja jūraszirdziņus. Viņš bija atbildīgs par divu Lielbritānijā sastopamo sugu – dzeloņainā (Hippocampus guttulatus) un īsspuru jūras zirdziņš (H hipokamps). aizsargāts saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un lauku likumu 2008. gadā.

Divi jūraszirdziņi, kas redzēti nesenajā niršanas reizē (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Bez Jūras pārvaldības organizācijas (MMO) licencēm, saskaņā ar kurām Seahorse Trust nirējiem ir atļauts darboties, ir nelikumīgi aktīvi meklēt šīs aizsargājamās sugas, nirstot vai snorkelējot. Tomēr ikviens nirējs, kurš nejauši sastopas ar jūras zirdziņu, tiek lūgts ziņot par novērojumu lai to varētu atspoguļot Nacionālajā jūraszirdziņu datubāzē (NSD).

Eko-pietauvošanās panākumi

Jūras zirdziņu fonds (Seahorse Trust) 1994. gadā izveidoja Lielbritānijas jūras zirdziņu apsekojumu, padarot to par pasaulē ilgāko nepārtraukto šāda veida apsekojumu. Novērojumu dati tiek ievadīti NSD, kas ir daļa no Pasaules jūras zirdziņu datubāzes.

Šķiet, ka faktors, kas tagad, šķiet, nāk par labu britu jūras zirdziņiem, ir Seahorse Trust, Boatfolk un Studland Bay Marine Partnership uzstādītās ekoloģiskās pietauvošanās vietas, lai novērstu laivu enkuru un ķēžu radītos bojājumus jūraszāļu dzīvotnēm.

Ekopietauvošanās vietās tiek izmantoti elastīgi stāvvadi, nevis ķēdes, un tās paceļas līdzi paisumam, lai novērstu pretestību gar jūras gultni. Sistēma ir dārga, tās uzturēšana izmaksā aptuveni 100,000 XNUMX mārciņu gadā, lai gan pietauvošanās maksa laivu lietotājiem un ziedojumi palīdz segt izdevumus.

