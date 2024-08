Lidojoši spageti monstri starp dziļjūras retumiem

Mēnesi ilgas ekspedīcijas laikā Klusā okeāna dienvidu kalnu ķēdē ir atrastas dziļjūras dzīvības formas, 20 iespējamās jaunas sugas un jauns 3 km augsts jūras kalns. Šmita okeāna institūts (SOI).

Atklājumi tika veikti gar Naskas grēdu, 1,450 km attālumā no Čīles krastiem, izmantojot daudzstaru atbalss zondes aprīkojumu no pētniecības kuģa. Falkors lai kartētu apgabalu un izpētītu to tuvāk no ROV Subastians.

ROV uzraugs Maikls Rejs darbojas Subastians no misijas vadības telpas (Miša Vallejo Pruta / Šmita okeāna institūts)

Zinātnieki augstā izšķirtspējā kartēja vēl nenosaukto jūras kalnu, kura platība ir aptuveni 70 kvadrātkilometri, un atklāja, ka tas pacēlās vairāk nekā 3 km no jūras dibena, no 4.1 km dziļuma līdz nedaudz mazāk par 1 km no virsmas.

Kad 4.5 km Subastians veica izpētes niršanu vienā no tās grēdām, uzgāja sūkļu dārzus un senos koraļļus.

Komanda arī kartēja un izpētīja deviņus citus pašlaik neaizsargātus jūras kalnus, no kuriem vienā atradās senatnīgs 800 kvadrātmetru dziļūdens koraļļu dārzs, kuru kolonizēja tādas radības kā klinšu zivis, trauslās zvaigznes un karaliskās krabji.

Koraļļu dārzi ar trauslām zvaigznēm, anemonēm un Pentaceros richardsoni un Helicolenus lengerichi zivis (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Poecilasma karaliskais krabis (ROV SuBastian / Šmita okeāna institūts)



Zelta koraļļi (Chrysogorgia) ar Uroptihs tupus omārs, bentiskais Lyrocteis ctenofors un Calliaster Seastar (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Komanda arī uzņēma pirmo tiešraides kameru Promachoteuthis kalmārs. Šī ģints ir tik reta, ka līdz šim ir aprakstītas tikai trīs sugas, pamatojoties uz dažiem mirušiem paraugiem, kas atrasti tīklos, no kuriem vairāki 19. gadsimta beigās.

Pirmie tiešraides kadri Promachoteuthis kalmārs (ROV SuBastian / Šmita okeāna institūts)

Pie citiem retumiem pieder pirmais Kaspers astoņkājis redzēt Klusā okeāna dienvidu daļā. 2016. gadā atklāja zilo astoņkājis vēl nav zinātniski aprakstīts vai oficiāli nosaukts, un tas tika redzēts 4,443 m dziļumā. Arī vērtīgi novērojumi bija divi Bathyphysa sifonofori, aka "Lidojošie spageti monstri".

Pirmo reizi "Casper" astoņkājis ir novērots Klusā okeāna dienvidu daļā (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Jūras krupis (Chaunacops coloratus) ar krūšu spuras nostiprināts pret akmeņiem un smiltīm (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Lieli bambusa koraļļi, kas satur bentiskos ctenoforus, sārņus, jūras zvaigzni un ofiuroīdus (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Gan Naska, gan tai blakus esošā Salas y Gómez grēda pašlaik tiek apsvērta kā tāljūras aizsargājamās jūras teritorijas noteikšana.

Šī bija SOI trešā ekspedīcija šogad Naskas un Salas y Gómez grēdās, un tagad ir izpētīti aptuveni 25 jūras kalni. Iepriekšējos braucienos janvārī un februārī tika dokumentētas vairāk nekā 150 iepriekš nezināmas sugas, kā arī areāla paplašināšana dzīvniekiem, par kuriem iepriekš nebija zināms, ka tur dzīvo.

Pagaidām nenosaukts jūras kalns — tiek izskatīts komandas ieteikums (Schmidt Ocean Institute)

Bubblegum koraļļi (Paragorgia) pārklāts ar Midas pieskārienu (dzeltens Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Šmita Okeāna institūts)

Pietupiens omārs ģintī Sternostylus, domājams, ka tā ir nesen identificēta suga (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Pirms ekspedīcijām bija zināms, ka šajā Klusā okeāna daļā dzīvoja 1,019 sugas, taču tagad šis skaits ir pārsniedzis 1,300 un joprojām pieaug.

Secinājumi tiks nosūtīti uz Okeāna skaitīšana, starptautiskā alianse, ko vada Nippon Foundation un Nekton, lai paātrinātu okeāna dzīvības atklāšanu un aizsardzību.

Tās pētnieki un hidrogrāfi no Piekrastes un okeāna kartēšanas centra / Apvienotā hidrogrāfijas centra Ņūhempšīras Universitāte bija klāt ekspedīcijā, pēdējais veica kartēšanu.

"Jauna jūras kalna atklāšana, kas ir gandrīz 2 jūdzes augsts — gandrīz četras reizes augstāks par Burj Khalifa — ar dinamisku ekosistēmu, bija ļoti aizraujošs," sacīja galvenā zinātniece un SOI izpilddirektore Dr. Jyotika Virmani.

"Tikai 26% jūras dibena ir kartēti ar šo augsto izšķirtspēju un katra ekspedīcija Falkors fokusā ir nedaudz vairāk par nezināmo jūras gultni un dzīvi uz mūsu dzimtās planētas.

