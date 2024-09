Navy atbrīvo 6 atjaunotus bruņurupučus Azoru salās

Karaliskā flote ir atgriezusi sešus retus bruņurupučus siltajos Atlantijas okeāna ūdeņos, kuru veselība ir atjaunota pēc tam, kad tie pirms aptuveni 20 mēnešiem tika izskaloti “aukstuma šokētā” stāvoklī Apvienotās Karalistes krastos.

Patruļkuģa HMS apkalpe Medway izlaida viņus pie Azoru salām, kad viņa bija ceļā no Plimutas uz Karību jūras reģionu, lai atbalstītu starptautiskās narkotiku kontrabandas apkarošanas operācijas un palīdzētu viesuļvētras skartajām salu kopienām.

2023. gada pirmajos mēnešos Divernet bija ziņojis par plūdiem aukstuma šokēti bruņurupuči uzstāšanos Apvienotajā Karalistē. Tas bija tad, kad spēcīgi vēji un Atlantijas okeāna straumes pusducis mazuļu bija iznesuši no Karību jūras vai ASV austrumu krasta. Viņi būtu miruši, ja tie nebūtu izmazgāti un izglābti.

Viena no bruņurupučiem tuvplāns (Karaliskā flote)

Pieci nokļuva krastā Kornvolā un Devonā, un par viņiem rūpējās Ņūkvijas darbinieki Zilā rifa akvārijs, savukārt sestajam veselību atjaunoja Anglesijas jūras zoodārzs pēc tam, kad tika atrasts salas pludmalē.

"Visi bruņurupuči ieradās novājinātā stāvoklī — daudzos gadījumos mēs nebijām pārliecināti, vai tie tiks galā vienas nakts laikā," sacīja Blue Reef Aquarium grupas kurators Stīvs Matšets.

"Visi bija dehidrēti un novājējuši. Tas ir saistīts ar pārāk aukstu ilgu laiku un nespēju pareizi barot/funkcionēt. Viņi visi ir uzplaukuši, tiklīdz esam pārvarējuši sākotnējos posmus.

Aprūpes apmācība no Blue Reef Aquarium personāla brīvprātīgajiem RN bruņurupuču audzētājiem subleitnantiem Adam Whitelaw un inženiertehniskajam tehniķim Raienam Brūksam (Karaliskā flote)

Notiek

Kad pienāca laiks repatriēt bruņurupučus, vārdā Džeisons, Gordons, Perrans, Heils, Holija un Tonni, Karaliskā flote piedāvāja savu palīdzību un iekrāva tos uz kuģa. Medway kastēs līdzās parastajai kravai ar pārtikas krājumiem, tehnikas rezerves daļām un katastrofu seku likvidēšanas komplektiem.

Apkalpe pulcējas, lai noskatītos bruņurupuča atbrīvošanu (Karaliskā flote)

Bruņurupučiem, atrodoties uz kuģa, nebija nepieciešama barošana, tikai lai to konteineri būtu tīri un ūdens temperatūra būtu virs 20°C. Viens no diviem jūrniekiem, kas brīvprātīgi pieteicās kā pagaidu bruņurupuču turētājs, inženiertehniskais tehniķis Raiens Brūkss, raksturoja viņus kā “pārsteidzoši zemas apkopes”.

"Viss, kas mums patiešām jādara, ir pārliecināties, ka viņu būri ir tīri un paši bruņurupuči ir laimīgi, mājīgi un mitri — lai tie neizžūtu vai nesāpētu plankumus — lai tas būtībā nozīmētu tos pārbaudīt divas reizes dienā." viņš teica.

Atpakaļ jūrā

Medwayapkalpe pulcējās pilotu kabīnē, lai noskatītos, kā bruņurupuči atgriežas jūrā pie Azoru salām. "Kā profesionāliem jūrniekiem daudzi no mums vēlas darīt visu iespējamo, lai samazinātu bioloģiskās daudzveidības zudumu jūrā," sacīja RN vecākais jūras vides aizsardzības padomnieks Rods Džonss.

Rietumu ceļojuma beigas bruņurupučam (Karaliskā flote)

"Sastapšanās ar jūras savvaļas dzīvniekiem ir viens no lielākajiem jūrniecības priekiem, un, ja mēs varam kaut nelielā veidā palīdzēt, lai to padarītu iespējamu nākotnē, mēs esam gandarīti, ka varam to paveikt."

"Tas ir tas, uz ko mēs esam tiecušies kopš pirmās dienas," sacīja Anglesijas jūras zooloģiskā dārza īpašnieks Frenkijs Hobro, kad tika savākts bruņurupucis Tonni, kuru tas bija ārstējis. "Mēs esam satraukti un nedaudz emocionāli priecīgā veidā.

"Viņa arī ir ļoti, ļoti drošās rokās. Ir brīnišķīgi redzēt, cik entuziasma un satraukuma ir Jūras spēku apkalpe un cik ļoti viņi vēlas rūpēties par šiem bruņurupučiem – tas ir jauki.

