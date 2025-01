Orca teļa nāves mierinājums – bet ne J35

Mātīte, kas nesen piedzima orkai Tahlequah Puget Sound, Vašingtonā, ir mirusi, un tiek ziņots, ka sērojošā māte atkal glabā ķermeni pie sevis, kā viņa to darīja ar iepriekšējo beigtu teļu pirms septiņiem gadiem.

Pētnieki no Vaļu pētniecības centra (CWR) bija ziņojušas, ka māte, kas oficiāli tika apzīmēta ar J35 starp Klusā okeāna ziemeļrietumu zobvaļu J pod, ir dzemdējusi, taču viņi arī brīdināja, ka viņas un viņas teļa J61 uzvedība ir bijusi radīja bažas par veselību, Kā Divernet ziņoja 27. decembrī.

"J61 nāve ir īpaši postoša ne tikai tāpēc, ka viņa bija mātīte, kas kādu dienu būtu varējusi vadīt savu matrilīnu, bet arī, ņemot vērā viņas mātes J35 vēsturi, kura tagad ir zaudējusi divus no četriem dokumentētiem teļiem. bija sievietes,” norādīja CWR.

Orca J35 neizdzīvoja (Maya Sears)

Tā piebilda, ka J35 pirmo reizi tika redzēta, izmantojot savu tribīni vai a spura pārnēsāt J61 ķermeni Jaungada dienā. Par šādu sēru uzvedību bija zināms, lai gan viņas rīcība 2018. gadā, kad viņa 1,600 dienas šādā veidā veica 17 km garu distanci, bija piesaistījusi starptautisku uzmanību, jo bija tik ekstrēma.

Zobenvaļu pākstis ir paplašinātas ģimenes, kas paliek kopā uz mūžu. Sērojošās mātes var vēl vairāk izpaust savas emocijas, mainot aicinājumus, samazinot ēdiena uzņemšanu vai palēninot kustības, savukārt citas orkas, kas atrodas pākstī, bieži paliek tuvu, lai sniegtu atbalstu.

Laša trūkums

J35 pirmajam telim tagad ir 14 gadi, un arī trešais, kas dzimis 2020. gadā, ir dzīvs. Tie ir daļa no kritiski apdraudētās dienvidu rezidentu zobenvaļu (SRKW) populācijas, kas cieš no Chinook lašu krājumu deficīta, kas nodrošina to galveno barības avotu, kā arī piesārņojuma, kuģu trokšņa un klimata pārmaiņu radītās sekas.

Populācija ir samazināta līdz 75, ieskaitot 23 vaislas mātītes.

NOAA zivsaimniecība iepriekš bija ziņojusi, ka J35 ķermeņa stāvoklis ir šķitis “nenormāls”, kas liecina, ka viņa, iespējams, nav spējusi uzkrāt pietiekami daudz tauku veiksmīgai laktācijai un ka teļš, iespējams, piedzima priekšlaicīgi un nebija izskatījies dzīvs.

Bija pamats mierinājumam par J35 zaudējumu 2024. gada pēdējā dienā, tomēr ar apstiprinājumu par vēl viena SRKW orca ar apzīmējumu J62 dzimšanu. Redzot starp vairākām pieaugušām mātītēm, tās dzimums un mātes identitāte vēl nebija noskaidrota. "Teļš izskatījās fiziski un uzvedībā normāls," ziņoja CWS.

Pētnieki plāno veikt gan J35, gan jaunā teļa J62 novērojumus, ja apstākļi un orkas kustības to atļauj.

