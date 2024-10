Rozā jūras fani pirmo reizi audzēti Lielbritānijā

Cerības par sārtā jūrasfēna nākotni, kas ir gorgoni, kas ir pazīstama nirējiem Anglijas dienvidrietumos un Velsas dienvidos, ir vairojusi ziņas, ka tas pirmo reizi izaudzēts Lielbritānijā.

Šis varoņdarbs tika sasniegts a Projekts Coral laboratorijas akvārijs Hornimana muzejā un dārzos Londonas dienvidos, kur ir vietējās mērenās koraļļu sugas Eunicella verrucosa esot labi vairojas.

Rozā jūras fani, kas var izskatīties arī kā balti vai oranži, ir sastopami piekrastes ūdeņos no Īrijas rietumiem un Lielbritānijas dienvidrietumiem līdz Rietumāfrikas un Vidusjūras krastiem, taču tiek uzskatīti par apdraudētiem Apvienotajā Karalistē un IUCN Sarkanajā sarakstā kā neaizsargāti visā pasaulē. .

Tie apdzīvo ūdeņus no 10 līdz 50 m dziļumā līdz Pembrukšīras ziemeļiem un līdz pat Portlendas Bilam, un tie ir izplatīti dienvidu Devonas un Kornvolas daļās, Scilly un Lundi salās. Tie ir sastopami arī Īrijas dienvidu un rietumu krastos, lai gan izplatīti tikai Golvejas un Donegālas līcī.

Rozā jūrasfānu olu izlaidums (Džeimijs Kregs / Hornimana muzejs)

Ūdenslīdēji no Ekseteras Universitāte savāca koraļļus nārsta projektam no vraka pie Teignmutas Devonas dienvidos, kā daļu no doktorantūras studentes Kailas Vitlijas Kornblumas pētījuma par Eunicella verrucosa reprodukcija.

"Ir pilnīgi neticami redzēt, kā olas tiek izmestas un kāpuri peld apkārt," sacīja Kornblūms. "Šis ir revolucionārs sasniegums un piedāvā mums ilgi gaidīto iespēju paplašināt mūsu zināšanas par mērenā klimata koraļļu reprodukciju, jo īpaši kāpuru attīstību un apmešanos, kas ir galvenās jomas, kuras ir izceltas mūsu grupas iepriekšējā darbā, bet līdz šim nav novērotas.

"Tas ir liels solis mūsu izpratnē par rozā jūras vēdekļa sugām un saglabāšanu."

Eunicella verrucosa kolonijas bagātīgi zarojas un aug līdz 25-50 cm augstumā taisnā leņķī pret valdošajām straumēm. Tomēr pieauguma temps ir 1 cm gadā.

Apvienotajā Karalistē koraļļi ir aizsargāti saskaņā ar 1981. gada Savvaļas dzīvnieku un lauku likumu, un tiem var būt noteiktas jūras aizsardzības zonas (MCZ).

Kornbluma doktora grādu vada Ekseteras profesors Džeimijs Stīvenss un Dr Džeimijs Kregss, Horniman and Project Coral galvenais akvārija kurators. "Šī ir pirmā reize, kad šī suga ir nārstota un audzēta Apvienotajā Karalistē, un tas ir nozīmīgs solis uz priekšu sugas saglabāšanā," sacīja Kregs. "Ir brīnišķīgi redzēt, kā kāpuri tagad sāk apmesties un izaugt par mazuļiem jūras faniem."

Tiek ziņots, ka pagājušajā gadā Lisabonas okeanārijs Portugālē veiksmīgi izaudzēja rozā jūras vēdzeles.

