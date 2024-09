Pelēkās rifu haizivis ir spiestas pamest savas dabiskās dzīvotnes koraļļu rifus, jo augstā okeāna temperatūra izraisa to izbalēšanu, liecina jauni Apvienotās Karalistes vadītie pētījumi.

Atteikšanās no rifu dzīvesvietas vides stresa laikā izpaužas kā plašāka un biežāka migrācija uz dažādām teritorijām un arvien ilgāki prombūtnes periodi.

Tika novērots, ka šāda ietekme saglabājās pat 16 mēnešus ārkārtējā El Niño notikumā 2015.–2016. gadā, kas izraisīja būtisku izbalēšanu pētījuma reģionā - attālajā Čagosas arhipelāgā Indijas okeānā. Zinātnieki ir pauduši bažas par to, kas notiks, kad balināšana kļūs par ikgadēju notikumu, kas, kā tiek prognozēts, notiks jau no 2043. gada.

Starptautisko pētnieku grupu vadīja jūras zinātnieki plkst Lancaster University un ZSL (Londonas Zooloģijas biedrība) un finansē Bertarelli fonds. No 2013. līdz 2020. gadam viņi uzraudzīja haizivju kustības, pievienojot akustiskos satelīta izsekotājus vairāk nekā 120 haizivīm un uzstādot akustiskos uztvērējus ap Čagosas koraļļu atoliem.

Tika reģistrēti vairāk nekā 714,000 XNUMX akustisko detektoru un sadarbībā ar Zemes novērošana Londonas King's College zinātnieki, tie tika apvienoti ar satelīta datiem, kas reģistrēja rifu vides stresu.

Kompromiss par haizivīm

"Šie rezultāti ir daži no pirmajiem pierādījumiem par to, kā rifu izmaiņas, reaģējot uz vides stresu, kas kļūst gan ekstrēmākas, gan biežākas, ietekmē haizivju kustību," sacīja galvenais pētnieks Dr Deivids Džeikobijs no Lankasteras universitātes.

“Pelēkās rifu haizivis ir izplatīts plēsējs Indo-Klusā okeāna rifos, kas dodas prom no rifa, lai barotos, taču daudzām ir jāizlemj, vai izbēgt no saspringtajiem rifiem.

"Saskaroties ar kompromisu, haizivīm ir jāizlemj, vai atstāt rifu relatīvo drošību un tērēt vairāk enerģijas, lai saglabātu vēsumu, vai palikt uz rifa neoptimālos apstākļos, bet taupīt enerģiju.

"Mēs domājam, ka daudzi izvēlas pārcelties uz jūru, dziļākiem un vēsākiem ūdeņiem, kas rada bažas. Daudzos rifos visā pasaulē jau ir bijis ievērojams haizivju skaita samazinājums izmantošanas dēļ, un šis atklājums var saasināt šīs tendences.

Sarežģīts līdzsvars

"Kā lielām plēsējām pelēkajām rifu haizivīm ir ļoti svarīga loma koraļļu rifu ekosistēmās," sacīja vadošais autors Dr. Maikls Viljamsons no ZSL Zooloģijas institūta. "Viņi uztur smalki līdzsvarotu barības tīklu uz rifa, un tie arī nogādā barības vielas uz koraļļu rifiem no dziļākiem ūdeņiem, kur tie bieži barojas.

"Haizivju un to atnesto barības vielu zudums var ietekmēt rifu noturību augsta vides stresa periodos."

"Tā kā klimata pārmaiņas rada arvien lielāku nenoteiktību un arvien biežākus ārkārtējus stresa notikumus, šo plēsoņu svarīgā ekoloģiskā loma koraļļu rifos, visticamāk, mainīsies, jo tie pavada vairāk laika prom no rifiem, kuriem tie ir piesaistīti," sacīja Dr Jacoby.

"Tā ietekme vēl nav pilnībā izprasta, taču, ņemot vērā sarežģīto sugu līdzsvaru un trofisko mijiedarbību, kas notiek koraļļu rifos, noteikti būs būtiskas izmaiņas."

Barības vielu plūsmas

Viens no pozitīvajiem aspektiem bija tas, ka akustiskie uztvērēji noteiktās vietās iezīmēja haizivju dzīvesvietas pieaugumu – viens izskaidrojums tam varētu būt gvano.

Jaunākie pētījumi Čagosas arhipelāgā liecina, ka dažiem rifiem ir lielāka barības vielu plūsma tajos mītošo jūras putnu dēļ, kā rezultātā palielinās zivju biomasa un ir lielāka noturība pret vairākiem stresa faktoriem.

"Daži no mūsu uztvērējiem, kas redzēja lielāku skaitu haizivju, atradās arī netālu no salām ar jūras putnu populācijām," atzīmēja Dr. Viliamsons. The studēt tikko publicēts žurnālā Komunikāciju bioloģija.

