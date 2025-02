Izspļāva: Kāpēc vaļi neaprī cilvēkus

Ir pagājuši gandrīz četri gadi, kopš ASV nirējs Maikls Pakards guva smagus sasitumus pēc aptuveni 40 sekunžu pavadīšanas kuprīta vaļa plaukstas krastā pie Keipkodas, Masačūsetsas štatā, tāpēc Venecuēlas kajaks Adriāns Simankass pagājušajā nedēļā varēja uzskatīt, ka viņam ir gandrīz paveicies, jo viņš tika izspļauts ar vēl vienu neskartu muguru.

Atšķirībā no Pakārda, 24 gadus vecais Simankass bija atradies virszemē, kad viņu pārsteidza valis, un viņa mutes dobuma pieredze bija īslaicīga, lai gan šajā gadījumā tas tika iemūžināts video, kad viņa tēvs Dels bradāja netālu no plosta.

Incidents notika 8. februārī Agilas līcī Magelāna šaurumā pie Čīles Patagonijas krastiem.

Packàrd bija nodarbojies ar omāru niršanu apmēram 14 m dziļi, kā ziņots Divernet, kad viņš bija atklājis savu Jonas iespaidu, bet pēc tam, kad valis vairākkārt neticīgi kratīja galvu, nirējs tika izspļauts virspusē un atstāts ar neaizmirstamu stāstu, ko pastāstīt.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regulators recovery while still engulfed by the whale.

Tomēr gan viņš, gan Simanca bija pārliecināti, ka mirs. Varēja dzirdēt, ka Dels Simankass savam dēlam, kurš sākotnēji domāja, ka viņam uzbrucis zobenvalis, teica, lai viņš saglabā mieru, kad viņš pēc incidenta sasniedza viņu.

Dells Simankass atrod savu dēlu neskartu pēc vaļu sastapšanās (Dell Simancas)

Lai gan pieredze ilga tikai sekundes, Adriāns sacīja, ka viņš, tāpat kā Pakards, apzinājās vaļa žokļa muskuļus un šausmas par iespēju tikt norītam.

Virsraksti ir arī pieminējuši Simankasu, ko valis "norījis", taču patiesībā neviens kuprītis nespētu norīt cilvēku, jo, neskatoties uz ietilpīgo muti, tā kakls stiepjas līdz mazāk nekā 40 cm un dūres lielumā, kur sākas šaurā barības avota.

Arī valim nav zobu, lai nojauktu laupījumu. Tas pats attiecas uz lielāko daļu citu vaļu, tostarp tādiem milžiem kā blūza, un pat zobvaļiem trūkst asu koduma.

Tikai spermas valis kas ar 60 cm platu rīkli ir aprīkots, lai uzņemtu milzu kalmārus, iespējams, varētu apēst cilvēku, lai gan izredzes ir ārkārtīgi attālas.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in Kalifornija in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

