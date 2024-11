Atgriezt laiku atpakaļ: medūzas noveco otrādi

Nepalaidiet garām iespēju tiem nirējiem, kuri izjūt savu vecumu smagākās niršanas laikā un vēlas, lai viņi varētu pagriezt pulksteni atpakaļ līdz labākajam līmenim. Šķiet, ka vismaz daži no jūsu niršanas laikā redzētajiem radījumiem spēj tieši to, tāpēc iedomājieties, vai viņu spējas varētu atkārtot!

Pētnieki Joan Soto-Angel un Pawel Burkhardt no Bergenas Universitāte Norvēģijā ir atklājuši, ka ķemmes želejas suga, Mnemiopsis leidyi, spēj mainīt savu dzīves ciklu, pārejot no pieauguša vecuma uz kāpura stadiju. Sliktā ziņa ir tā, ka procesa virzīšanai ir nepieciešams smags stress.

Patiesībā cita suga, Turritopsis dohrnii, jau bija zināms, ka tas spēj atgriezties no pieaugušas medūzas par polipu, iegūstot atzīmi “nemirstīgā medūza”, taču jaunais atradums parāda, ka šī spēja nav unikāla.

"Mēs parādījām, ka nobriedušu lobate stadijas M leidyi pēc stresa perioda spēj pāriet uz cydipid kāpuru stadiju,” saka Soto-Angels. "Fakts, ka esam atraduši jaunu sugu, kas izmanto šo savdabīgo "laika ceļošanas mašīnu", rada aizraujošus jautājumus par to, cik plaši šī spēja ir izplatīta visā dzīvnieku dzīvības kokā."

Neparastas spējas

Ķemmēt želejas, vai ctenofori, iepriekš bija saistīta ar reģenerāciju un vēl vienu neparastu spēju: seksuāli vairoties pat kāpuru stadijā.

Kad Soto-Eņģelis pamanīja, ka pieaugušais M leidyi želeja, kas pazīstama arī kā jūras valrieksts, bija pazudusi no tvertnes, atstājot aiz sevis tikai kāpuru, un viņš un Burkhards nolēma noskaidrot, vai viņi varētu kontrolēt apstākļus šādai reversijai.

Laika intervāla secība, kas parāda apgrieztu attīstību lobektomizētā gadījumā M leidyi medūza (Bergenas Universitāte)

Lai to panāktu, 65 veselīgi pieauguši jūras valrieksti tika turēti izolēti tvertnēs un badoti divas nedēļas, pirms tos baroja tikai reizi nedēļā un vēlāk ik pēc divām dienām. Piecpadsmit bija ķirurģiski izņemtas pieaugušo daivas, pievienojot papildu stresa faktoru.

Želejas sāka sarukt, un tie, kuriem joprojām bija daivas, tos absorbēja savā ķermenī. “Bija liecinieki tam, kā viņi lēnām pārtop par tipisku kāpuru, it kā viņi atgrieztos pagātnē, bija vienkārši aizraujoši,” saka Soto-Angels.

"Vairāku nedēļu laikā tie ne tikai pārveidoja savas morfoloģiskās iezīmes, bet arī viņiem bija pilnīgi atšķirīga barošanās uzvedība, kas raksturīga cydippid kāpuram."

Sena iezīme

Eksperiments parādīja, ka, lai gan septiņas no 50 izsalkušajām medūzām pilnībā pārvērtās par kāpuriem, lielāka daļa lobektomizēto un līdz ar to vairāk stresa pakļauto želeju – sešas no 15 – to izdarīja.

Ķemmju želejas ir viena no senākajām dzīvnieku izcelsmēm, tāpēc tiek uzskatīts, ka apgrieztā attīstība varētu būt sena dzīvnieku valsts iezīme.

"Šis aizraujošais atradums pavērs durvis daudziem svarīgiem atklājumiem," saka Burkhards. "Būs interesanti atklāt molekulāro mehānismu, kas virza apgriezto attīstību, un to, kas notiek ar dzīvnieka nervu tīklu šī procesa laikā."

Pētījums ir publicēts žurnālā Procesu Nacionālās Zinātņu akadēmijas.

Arī pakalpojumā Divernet: 5 medūzu sugas, kuras jūs varētu redzēt biežāk Apvienotās Karalistes siltajās jūrās, Siltums un vēji dzen citplanētiešu medūzas uz Lielbritāniju, Dziļā želeja nosaukta – paraugs nav nepieciešams