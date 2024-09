Apvienotās Karalistes nirējs nosauc Āfrikas pirmo pigmeju pīpju zirgu

Tā nav pirmā reize, kad doktors Ričards Smits atklāj jaunu jūras sugu, tostarp Āfrikas kontinenta pirmo pigmeju jūras zirdziņu, taču viņš apraksta pigmeju. caurulezirgs, ko viņš nofotografēja Dienvidāfrikas populārajā niršanas galamērķī Sodvanas līcī kā "niecīgu brīnumu".

Šī mazā zivs “izceļ Āfrikas bagāto, bet bieži aizmirsto, niecīgo jūras bioloģisko daudzveidību”, saka Apvienotās Karalistes ūdenslīdējs, kurš kopā ar Dienvidāfrikas jūras biologu Dr Louw Claassens un citiem zinātniekiem no IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon speciālistu grupas (SPS SG), tagad ir aprakstījis un nosaucis reto radījumu.

Pūču zivij ir dots vārds Cylix nkosi, ar nkosi vietējā nguni valodā nozīmē "karalis" vai "vadonis". Tika jūtama vainagam līdzīgā kaulu struktūra virs acīm, lai piešķirtu tai karalisku izskatu.

Pigmeja zirgs savā dabiskajā vidē (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Ričards Smits

Sodvānas pigmeja zirgs aug ne garāks par 5 cm un ir daļa no Syngnathidae Ģimene, kurā ietilpst jūras zirdziņi, ūdenszivis un jūras zirdziņi, taču tā neparasta atrašanās vieta un atšķirīgās iezīmes padara to par "miniatūru jūras zirdziņu ar savdabīgumu", saka Dr. Smits. Tā tuvākais radinieks, Cylix tupareomanaia, atrodas vairāk nekā 12,000 XNUMX km attālumā Jaunzēlandē.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Kalifornija Academy of Sciences, and komandas pētījums ir tikko publicēts Ihtioloģija un herpetoloģija.

Ar CT skenēti konservētas sievietes skeleti (A) un vīrietis (B) paraugi Cylix nkosi un (C) viņu tuvākais radinieks, vīrietis Cylix tupareomanaia no Jaunzēlandes (SPS SG)

"Tādas sugas atrašana mums ir radījusi izaicinājumu dziļāk izpētīt Indijas okeāna bioloģisko daudzveidību," saka Dr Smits. "Sajūta ir tāda, ka šī ir aizraujoša pierobežas teritorija makroskopiskās dabas kopienai — šeit noteikti ir vēl daudz brīnišķīgu atklājumu."

2020. gadā SPS SG dalībnieki identificēja Dienvidāfrikas valsti Hipokamps nalu, pirmais pigmejs jūras zirdziņš, kas jebkad atrasts Āfrikas ūdeņos. Bet gan sugas, gan visa Syngnathidae tiek uzskatīti par arvien neaizsargātākiem pret cilvēku darbībām, jo ​​īpaši klimata pārmaiņu un destruktīvas grunts traļu ietekmes dēļ.

Cylix nkosi ar savu "regalisko" galvas struktūru (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smits ir profesionāls zemūdens fotogrāfs, autors Pasaule apakšā: Nezināmu jūras radību un koraļļu rifu dzīve un laiki, un pigmeju jūras zirdziņa kontaktpunkts SPS SG.

Šo globālo iestādi, kurā ietilpst 43 starptautiski eksperti, kas sniedz zinātniskus un tehniskus norādījumus valdībām un dabas aizsardzības iestādēm, pārvalda Projekts Seahorse.

"Kad mēs svinam šo ievērojamo atradumu, tas kalpo kā vēl viens atgādinājums, lai aizsargātu mūsu okeānu trauslo līdzsvaru, pirms šīs trauslās un iepriekš nezināmās sugas pazūd bez pēdām," saka Dr Smits.

