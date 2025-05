Nanodaļiņu gēls varētu būt koraļļu rifu atjaunošanas atslēga

Pētnieki UC San Diego Scripps Okeanogrāfijas institūtā un Džeikobsa Inženierzinātņu skolā ir izstrādājuši nanodaļiņu želeju, kas palielina koraļļu kāpuru apmešanos līdz pat 20 reizēm salīdzinājumā ar neapstrādātām virsmām, kas varētu būt galvenais koraļļu rifu atjaunošanā.

Saskaņā ar ziņojumu, kas publicēts Biotehnoloģijas tendences, gēls, ko sauc par SNAP-X, tiek uzklāts kā pārklājums un līdz pat mēnesim izdala koraļļus pievilinošas ķīmiskas vielas. Pētījumu finansēja Aizsardzības progresīvo pētījumu projektu aģentūras programma Reefence, kuras mērķis ir izstrādāt pašatjaunojošas, hibrīdas bioloģiskas un inženierijas veidotas rifus imitējošas struktūras piekrastes aizsardzībai.

Dr. Samapti Kundu, pēcdotorantūras pētnieks Skripsa Okeanogrāfijas institūtā, strādā SNAP-X laboratorijā (Foto autors: Eriks Jepsens, Kalifornijas Universitāte Sandjego)

Daniels Vanprasērts, pētījuma vecākais autors un jūras biologs Scripps universitātē, paskaidroja: “Koraļļi ir dzīvnieki, un to kāpuri ir selektīvi attiecībā uz to, kur tie piestiprināsies, jo, kad tie to dara, tie tur arī iestrēgst.”

"Ar SNAP-X mēs izveidojām materiālu, kas izdala ķīmiskas norādes, kas koraļļu kāpuriem norāda, ka šī ir laba vieta, kur dzīvot."

Viņš secināja: “Manas laboratorijas pieeja ir apvienot jūras bioloģiju ar fiziku un bioinženieriju, lai rastu jaunus risinājumus.”