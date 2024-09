Sarkanās jūras mola mola novērošana sniedz vietējās ziņas

Damians Grovs no Niršanas piedzīvojumi ar akvalangu nesen uzsāka neaizmirstamu ceļojumu uz klāja Imperatora elite, sekojot Slavenā piecnieka maršrutam Sarkanajā jūrā, un pārsteidza nevis viens, bet divi mola mola jeb sauleszivs novērojumi – rets viesis Ēģiptes ūdeņos.

Ceļojums sākās ar neticamu veiksmi – gan pirmajā, gan otrajā niršanas laikā grupai pievienojās rotaļīgs delfīnu pākstis, nevis vienu, bet divas reizes. Šī ciešā mijiedarbība viesus apbūra un radīja priekšnoteikumus ārkārtējai nedēļai.

Pēc tam komanda izpētīja dinamiskos Ras Mohammed rifus un leģendāros vrakus Dadzis un Džanniss D, bet īsts uztraukums izvērtās Brāļu salās. Pirmajā niršanas reizē dienvidu plato viņi sastapās ar parastajām zinātkārajām okeāna baltgalvu haizivīm. Tomēr, kad viņi tuvojās pelēko rifu haizivju tīrīšanas stacijai, Damians pamanīja, ka tuvojas kaut kas masīvs. Sākumā viņš pūlējās noteikt formu, bet drīz vien saprata, ka tā nav viena, bet divas milzīgas sauleszivs jeb mola mola. Šīs retās un majestātiskās radības tuvojās, sagādājot neticamu tikšanos visai grupai.

Noskatieties Damiana video, kurā iemūžinātas divas mola molas

Piedzīvojums saasinājās Big Brother salā, kur ziņkārīga baltā haizivs riņķoja tieši zem virsmas, kad ūdenslīdēji gatavojās ienirt dziļumā. Haizivs graciozā, taču iespaidīgā klātbūtne radīja aizraujošu ieeju, komandai ieslīdot ūdenī. Nolaišanās virzienā uz vraku Numidia, tie tika sagaidīti ar senatnīgu redzamību, ļaujot detalizēti izpētīt kuģa spocīgi skaistās atliekas.

Brīdī, kad grupa pabeidza niršanu, Demians pamanīja pazīstamu formu, kas iznira no dziļi zilās krāsas. Viņam par izbrīnu tās bija tās pašas divas agrākās sauleszivis, kas tagad lidinājās tīrīšanas stacijā. Šie okeāna milži ar saviem savdabīgajiem diskiem līdzīgajiem ķermeņiem un masīvajām spurām, kas stiepjas gandrīz trīs metrus, bez piepūles slīdēja pa ūdeni. Katrs no tiem svēra aptuveni 500 kg, un to izmērs un tuvums bija mazāks par visu apkārtējo. Grupa ar bijību vēroja, kā tīrākas zivis pievēršas saules zivīm, radot burvīgu un retu zemūdens skatu, kas visus aizrāva. Sastopoties ar saules zivīm, šī pieredze bija nepārspējama – tik kolosālus eksemplārus viņš nebija redzējis, it īpaši Sarkanās jūras dzidrajos ūdeņos.

Ceļojums sasniedza elpu aizraujošu finālu Las Toronbi, kur grupa tika cienīta ar retu un neaizmirstamu tikšanos – rāmu desmit minūšu peldi ar graciozu dugongu. Slīdot pa kristāldzidrajiem ūdeņiem, dugons kustējās bez piepūles, tā lielajai, maigajai formai cauri rāmo jūrai. Kad ūdenslīdēji peldēja līdzās, viņi brīnījās par tās lēnajām, apzinātajām kustībām un miera sajūtu, ko tas izstaro. Maiga saules gaisma, kas filtrējās caur ūdeni, izgaismoja dugonga gludo ādu, papildinot šī brīža gandrīz citpasaules skaistumu. Šī intīmā tikšanās bija ideāls veids, kā noslēgt neparastu niršanas nedēļu Sarkanajā jūrā, atstājot ikvienu nirēju atmiņās par burvību zem viļņiem.

Mola mola novērojums bija tik rets notikums, ka tas pat kļuva par ziņu Hurgadā!