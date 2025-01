Ar akvalangu 7 kontinentos tiek sasniegts pasaules rekords

ASV nirējs Baringtons Skots ir uzstādījis pārbaudītu Ginesa pasaules rekordu par ātrāko niršanas laiku visos septiņos kontinentos.

Pārvarāmā atzīme bija 30 dienas, bet Skotam, pazīstamam arī kā BJ, varoņdarbu izdevās paveikt mazāk nekā 20 laikā. Viņa ceļojums apkārt pasaulei tika veikts 19 dienu, 19 stundu un 40 minūšu laikā no 13. novembra līdz 3. decembrim. pagājušajā gadā.

Skots Taizemē (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Šī rekorda uzstādīšana ir vairāk nekā personisks sasniegums, tas ir mūsu planētas zemūdens pasaules noturības, izpētes un skaistuma apliecinājums," saka Skots. "Es ceru, ka tas iedvesmo citus, īpaši melnādaino kopienā, iesaistīties ūdens sporta veidos un piedzīvojumos."

Kā ūdens sporta veidu aizstāvis Skots saka, ka ir apņēmies palielināt dažādību niršanas nozarē, kurā afroamerikāņi veido tikai 5–8% no darbaspēka.

Dziedināšana un mērķis

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in NY’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Būdams bērns, viņš saka, ka viņu fascinējusi dabas pasaule, ko redzēja tādi televīzijas kanāli kā National Geographic un Discovery.

Pēc tam, kad viņš bija pavadījis laiku audžuģimenēs un pabeidzis militāro dislokāciju Afganistānā kā lauka vadnieks ASV jūras kājniekos, viņš apraksta, ka 2015. gadā aizsākās mīlestība pret niršanu ar akvalangu. Viņš iemācījās nirt Bahamu salās un kopš tā laika šis sports viņu ir aizvedis uz vairāk nekā 35 valstīm.

Jauns Ginesa rekords

Viņš bija nolēmis savākt USD 50,000 XNUMX, izmantojot sponsorēšanu un ziedojumus Ginesa Pasaules rekordu bid, un saka, ka viņa viesuļvētra ceļojums pāri septiņiem kontinentiem sniedza daudz “vienreiz mūžā” pieredzes dažādās jūras ekosistēmās, sākot no Antarktīdas senatnīgajiem ūdeņiem līdz Austrālijas koraļļu rifiem.

Viņš teica, ka katra niršana arī uzsvēra jūras saglabāšanas steidzamību.

"Viens no maniem neaizmirstamākajiem niršanas gadījumiem joprojām ir Hondurasa ar draugiem, taču šī ekspedīcija man ir iemācījusi, ka iespējamo robežu pārkāpšana var atvērt durvis citiem, kam sekot," saka Skots.

Viņš saka, ka plāno turpināt iedvesmot solo ceļotājus un dalīties ar ceļojumu padomiem, izmantojot savu Instagram Bj.ceļotājs, vienlaikus iestājoties par ilgtspējīgu tūrismu un jūras saglabāšanu.

