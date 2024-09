Tēlnieks, ūdenslīdējs un fotogrāfs Džeisons dekers Teilors ir veidojis iespaidīgas zemūdens instalācijas visā pasaulē, ko baudīt akvalangisti un snorkelētāji, taču viņa jaunākais darbs Alūvija ir iegremdēts ļoti seklā ūdenī tuvāk mājām – Kentā.

Izgatavots no pārstrādāta stikla, gaismas diodēm un jūras nerūsējošā tērauda, ​​tajā ir iekļauti vides uzraudzības sensori, un tas tiek apgaismots no iekšpuses naktī. Tas tika uzstādīts Stour upē netālu no Kenterberijas Vestgeitas tilta 12. septembrī.

Iedvesmojoties no Millais slavenās pirmsrafaelītu gleznas Ofēlija, ka Šekspīra varoņa attēlojums Ciems tika uzskatīts, ka to iedvesmojusi 16. gadsimta Stour noslīkšana.

Džona Milaisa Ofēlija

Skulptūra aizstāj vairākas vecās Alūvija statujas no Stour. Teilors bija piekritis palīdzēt Kenterberijas piemiņas biedrībai tos salabot, taču pēc tam, kad konstatēja, ka bagarēšana tos ir salauzusi, viņš piekrita tos aizstāt ar kaut ko mūsdienīgāku.

Alluvia skulptūra (Jason deCaires Taylor)

Alūvija attiecas uz aluviālajām smilšu nogulsnēm, ko atstāj Stour mainīgais ūdens līmenis. "Upei uzbriest un atkāpjoties līdz ar gadalaikiem, kā arī mainoties gaismai, skulptūra pārveidojas vispirms ēnu un gaismas spēlē, pēc tam pakāpeniski, uz tās un ap to veidojas niedres un aļģes," saka Teilore.

Gadu gaitā Teilors ir radījis citus darbus Apvienotajā Karalistē gan virs, gan zem virsmas, tostarp Pieaugošais paisums, Plasticīds, Apgrieztā vientulība un Čelsijas kazarmu skulptūru taka

Pasaules adrifts

Laivas, kas gaida nogremdēšanu: Pasaules adrifts (Džeisons dekers Teilors)

Tipiskāka Teilora instalācija nirējiem un snorkelētājiem ir paredzēta nogrimšanai pie Carriacou, mazās salas, kas ir daļa no Grenādas. Darbs tika pabeigts, taču jūlijā tika atlikta tā novietošana zem ūdens, jo šajā Karību jūras reģionā postošā piektās kategorijas viesuļvētra Berils bija nodarījusi postošo prioritāšu maiņu.

Kā tas notika, darbs Pasaules adrifts bija paredzēts, lai uzsvērtu salu neaizsargātību pret klimata pārmaiņu ietekmi. Tas sastāv no monumentālas flotiles ar 30 divu tonnu smagumu origamiformas laivas, ar kurām brauca vietējie bērni, kuri bija Teilores modeļi, un viņi visi katastrofālās vētras dēļ bija palikuši bez pajumtes.

Tagad ir plānots drīzumā uzsākt instalēšanu, cerot, ka tā notiks mudināt apmeklētājus, īpaši ūdenslīdējiem, atgriezties Karjaku, palīdzot virzīt tās ekonomikas atveseļošanos un izveidot jaunu patvērumu jūras dzīvībai.

