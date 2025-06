Seafari Diving laidīs klajā luksusa dzīvošanas kuģi Bahamu salās ar nosaukumu Blue Marlin

at

at 5: 11 pm

Uzņēmums “Seafari Diving”, kas pārvalda augstas klases niršanas kuģus Ēģiptē un Maldīvu salās, ir paziņojis, ka nākamgad laidīs klajā modernu luksusa niršanas kuģi “Blue Marlin”, kas mainīs niršanas pieredzi Bahamu salās.

Šis lieliskais tērauda korpusa kuģis, ko nirēji ir mērķtiecīgi būvējuši nirējiem no ķīļa, piedāvās vislabāko komforta, drošības un pasaules līmeņa niršanas piedzīvojumu apvienojumu.

Ar 42 metrus garu un astoņus metrus platu kuģi “Blue Marlin” ir rūpīgi projektēts, lai sniegtu nepārspējamu niršanas pieredzi. Ar četriem plašiem klājiem un 14 eleganti iekārtotām kajītēm kuģis var uzņemt līdz 26 viesiem, nodrošinot maksimālu komfortu. Izmitināšanas iespējas ietver divas vienvietīgas kajītes, divas “king size” kajītes un desmit divvietīgas kajītes, visās ar vannas istabām, skatu uz okeānu un individuāli regulējamām gaisa kondicionēšanas iekārtām.

Grezni iekārtota divvietīga kajīte uz kuģa Blue Marlin

Visā kuģī būs pieejams ātrgaitas bezvadu internets, kā arī iekštīkls un izklaides sistēma.

"Blue Marlin" piedāvās piecu, septiņu, desmit un 14 nakšu maršrutus, apmeklējot visiespaidīgākās niršanas vietas Bahamu salās, īpašu uzmanību pievēršot pasaules līmeņa haizivju niršanai. Viesiem būs iespēja nirt līdzās āmurhaizivīm, tīģerhaizivīm un okeāna baltspuru haizivīm, izpētot košus koraļļu rifus, dramatiskus kritumus, mistiskus zilos caurumus, vēsturiskus vrakus un daudz ko citu Bahamu salu plaukstošajās jūras ekosistēmās.

Zilajam Marlinam būs plašs niršanas klājs

"Blue Marlin", kas ir izstrādāta, ņemot vērā nirēju drošību un ērtības, lepojas ar plašu niršanas klāju, kurā ir pietiekami daudz vietas aprīkojuma glabāšanai un sagatavošanai. Uz klāja ir īpaša ēdamistaba ar panorāmas skatu uz okeānu un atpūtas telpa, no kuras paveras elpu aizraujoši skati uz atklāto jūru, nodrošinot ideālu vietu atpūtai starp niršanas reizēm.

Turklāt kuģim ir sauļošanās klājs ar atpūtas krēsliem un bāra zona brīvā dabā ar ērtām sēdvietām, radot aicinošu atmosfēru, kur viesi var atpūsties pēc niršanas dienas.

Sauļošanās klājs uz kuģa "Blue Marlin"

Kuģis ir aprīkots ar modernākajām drošības un navigācijas sistēmām un tiek klasificēts kā pasažieru jahta, nodrošinot atbilstību augstākajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

Ienirstiet izcilajā

Lai uzlabotu niršanas pieredzi, uz kuģa “Blue Marlin” tiks uzstādītas divas RIB laivas, tiks piedāvātas nitroks gāzes un niršanas kursi. Kuģis ir piemērots atkārtotas elpošanas un tehniskās niršanas ierīcēm, un, sadarbojoties ar KISS Rebreathers US un Dive Talk, tiks piedāvāta jaunās DiveTalk GO! atkārtotas elpošanas sistēmas apmācība un noma. Turklāt viesiem būs pieejams augstas kvalitātes nomas aprīkojums no Bare Sports un Atomic Aquatics.

Arī "Blue Marlin" ir būvēts, ņemot vērā ilgtspējību. Kuģis tiks aprīkots ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un emisiju samazināšanas ierīcēm, lai nodrošinātu minimālu ietekmi uz vidi, saskaņā ar "Seafari Diving" apņemšanos ievērot ekoloģiski atbildīgu darbību.

Aicinošā atpūtas telpa uz kuģa Blue Marlin

“Mēs izveidojām “Blue Marlin”, lai tā būtu vislabākā niršanas pieredze nirējiem, kuri meklē komfortu, piedzīvojumus un pasaules līmeņa niršanu,” sacīja Žana Henona, “Seafari” dibinātāja. “Ar tās greznajām ērtībām, pieredzējušo apkalpi un rūpīgi izstrādātajiem maršrutiem mēs ar nepacietību gaidām viesus uz klāja neaizmirstamiem piedzīvojumiem Bahamu salās.”

Zilā Marlina kruīza rezervācijas tagad ir atvērtas, un izbraukšana sāksies 2026. gada oktobrī. Kruīza cenas sākas no 2,350 ASV dolāriem. Lai iegūtu plašāku informāciju un rezervētu niršanas piedzīvojumu, noklikšķiniet uz šeit.