Stīvs Bekšals uzņem Ocean Down Under

Televīzijas raidījumu vadītājs, autors, piedzīvojumu meklētājs un vispusīgākais vīrs Stīvs Bekšals 2025. gadā aizvedīs savu Okeāna tiešraidi uz Austrāliju.

Pēc tam, kad Stīvs septembrī Sidnejā uz GO Diving Show ANZ galvenās skatuves, Stīvs atgriežas Down Under, lai dotos turnejā pa septiņām dažādām vietām ar savu atzinīgi novērtēto, iedvesmojošo izrādi Ocean, kuras apakšvirsraksts precīzi ir “atnest”. jūras sapņi uz dzīvi”.

Stīva Bekšala okeāns ir mīlestības vēstule aizraujošākajai videi uz mūsu planētas — un tas ir lielisks veids, kā uzzināt vairāk par to, kas mums jādara, lai glābtu savas jūras.

Būdams populārā TV šova Deadly 60 zvaigzne, Stīvs atdzīvina savu zīmolu enerģiju, izmantojot trikus, eksperimentus, rekvizītus, progresīvu zinātni un lielā ekrāna kadrus no viņa divu gadu desmitu TV. No lielajiem baltajiem līdz lielajiem vaļiem, roņiem līdz sardīņu bariem, orkām un dziļuma dīvainībām, viņš satriecoši detalizēti iemūžina Lielā zilā ikonas.

Šī ir fantastiska iespēja visu vecumu faniem dziļi ienirt brīnišķīgajā pasaulē zem viļņiem. Jāredz visai ģimenei!

Viņa ceļojums pa Austrāliju ietver:

9. janvāris – Pērta, Riversaidas teātris

11. janvāris – Adelaida, AEC teātris

13. janvāris – Brisbena, QPAC

15. janvāris – Ņūkāsla, Pilsoniskais teātris

16. janvāris – Sidneja, Enmore teātris

17. janvāris – Kanberas teātris

18. janvāris – Melburna, Hamer Hall

Biļetes tagad ir pārdošanā šeit.

Atpakaļ Blightijā

Neuztraucieties, ja oktobrī un novembrī palaidāt garām Stīva turneju pa okeānu Lielbritānijā, viņš atgriežas uz galvenās skatuves. GO niršanas šovs NAEC Stoneleigh 1.–2. martā kā galvenais runātājs.

Biļetes divas pret vienu tagad ir pārdošanā šim galvenajam notikumam Apvienotās Karalistes niršanas kalendārā.