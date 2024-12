Nākamās paaudzes tiešsaistes niršanas žurnāls

While some people are still content to break out the old-fashioned paper logbook and sit down post-dive to scribble away the details of their last dive, more and more divers are turning to more-advanced, more-interactive methods of keeping a record of their dives – and the new online dive log from www.divelogs.com lepojas ar daudzām novatoriskām funkcijām.

3. versija online dive log is fully integrated into an extensive world map database of diving locations, and enables the user to easily keep track of their equipment, dives, and trips – and with it all being based online, you can access your data from anywhere in the world simply by logging in.

Šī viegli lietojamā produkta pamatā, kas paredzēts darbam viedtālruņos un lielos galddatoros, ir uzlabots, pilnībā rediģējams režģa niršanas žurnāls, kas jau no paša sākuma tika izstrādāts, lai ietaupītu jūsu laiku un pūles, kā arī jūsu datu ievade ir efektīvāka. Tajā ir iekļauta augstākās kvalitātes pielāgota filtrēšana un kopēšanas un ielīmēšanas rediģēšana vairākos niršanas gadījumos vienlaikus — tāpat kā programmā Excel.

Niršanas žurnāls ir daudz vairāk nekā tikai vienkāršs jūsu niršanas ieraksts. Tas ir pārpildīts ar novatoriskām funkcijām, piemēram, iespēju meklēt niršanas vietu no plašās atrašanās vietu bibliotēkas, piekļūt DiveLogs augstākās kvalitātes Fish ID datubāzei vai pārvaldīt izmantoto aprīkojumu.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana online dive log has the ability to import from multiple different file formats and applications, and you can export all of your data in standard UDDF file format.

Režģa rediģēšana, līdzīgi kā Excel

DiveLogs Mike Fenney said: “We spend so much time, money, and effort to go diving! An online dive log is a real opportunity to go beyond the basics of when, where, and what I did in my dives. It should be more than just a record – it should help us relive those dives in our memories, see big picture trends in how we can (and did!) improve, and get a feel for just how much of this big blue planet we have explored. And it should be easy and fast to use.

"Tas vienmēr ir bijis mērķis divelogs.com. Lielā zilā planēta, ko mēs izveidojām pirms daudziem gadiem ar savām skaistajām bāzes kartes flīzēm (redzēt to, kas darbojas pilna mēroga monitorā, ir īpašs). Ātri un vienkārši lietojams 3. versijā tika iekļauts pasaulē pirmais tiešsaistē pilnībā rediģējams režģa niršanas žurnāls, kas darbojas kā Excel.

“Now, the latest features of version 3.1 of our online dive log are focused on the other two: memories (seeing photos and video embedded in your dives), and big picture trends with the new analytics module (of all the charts we created when testing the analytics module, it was the ability to see the relationship between SAC rate and weight carried that showcased the level of insights available).”

Jūsu dati tiek droši glabāti un dublēti uzņēmuma DiveLogs specializētajā serverī Apvienotās Karalistes datu centrā, un, tā kā šī iekārta ir videi draudzīga, tā izmanto 100% atjaunojamo enerģiju.

The standard online dive log is feature-rich, with no limits on number of dives entered, but there are premium features available – such as access to the Fish ID database (as mentioned above) and advanced foto editing tools – for an annual abonements that costs £20 (or an equivalent amount if available in your local currency).

Varat piekļūt visa veida analītiskajiem datiem, tostarp gāzes lietojumam, maksimālajam dziļumam, SAC ātrumam un citiem.

Niršanas žurnāla atkārtota definēšana

3. versijas pamatā ir pats tiešsaistes niršanas žurnāls, kas tiek glabāts uzlabotā režģī ar daudziem veidiem, kā ātri rediģēt un importēt niršanas datus, un ietver interaktīvas profilu diagrammas, kā arī ciešu integrāciju ar jūsu aprīkojuma sarakstu un bāzes karte, lai sniegtu jums daudz informācijas par to, kādu komplektu esat izmantojis un kur esat niruši — tas viss ir jūsu rokai.

You can add, import and delete dives in the online log book, bring in your niršanas dators profiles, add comments, photographs and video, and show alerts and gas switching, manage your dive log buddies, edit the dive gear you used on dives, and link it all to the dive site database.

You can easily manage your photographs and video within DiveLogs

Ziniet savu aprīkojumu

Vai nevarat atcerēties, kādu aprīkojumu izmantojāt pēdējā niršanā? Vai ir grūti atcerēties, kādi svari jums bija nepieciešami? Atsevišķā aprīkojuma režģī ir viss jūsu niršanas aprīkojums un visi nomas priekšmeti, kas ļauj izveidot aprīkojuma grupas, pievienot un rediģēt niršanas rīku sarakstus un skatīt sava aprīkojuma lietošanas vēsturi.

Varat piekļūt Fish ID datubāzei un uzzināt, kur ir novērotas noteiktas sugas

Izpētiet mūsu ūdeņaino pasauli

Tiešsaistes niršanas žurnāla 3. versijas galvenā iezīme ir skaisti izstrādāta un ļoti interaktīva pasaules karšu datubāze. Tas pilnībā integrējas niršanas žurnālā, pievienojot pilnīgi jaunu dimensiju, kad atsaucaties uz iepriekšējiem niršanas gadījumiem. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā tikai veids, kā atzīmēt vietu, kur esat niruši. Tas ir arī liels un augošs resurss, kas var palīdzēt jums atrast nākamo niršanas vietu, un jūs varat palīdzēt citiem niršanas žurnāla lietotājiem, atstājot atsauksmes, lai viņi varētu izlemt, vai konkrētā niršanas vieta ir paredzēta viņiem.