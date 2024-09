Ģimene un draugi, kas atlasīti PADI ieteikumu diskā

“Niršana ļauj man izpētīt okeāna skaistumu, un es labprāt tajā padalītos ar savu partneri Breidiju,” saka PADI AmbassaDiver. Keilija Sloveja from the UK, talking about the treniņš agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“Viņš uzauga bez jūras, bez jūras un ne vienmēr bija ieinteresēts aukstākos ūdeņos. Bet pēc pārcelšanās uz Kornvolu viņš atrada mīlestību pret okeānu, sērfojot un snorkelējot.

“Tagad viņa sertifikācijas iegūšana ir nākamais solis, jo tas mums paver pilnīgi jaunu zemūdens pasauli, ko kopīgi izpētīt. Es nevaru sagaidīt, kad Breidijs kā PADI nirējs piedzīvos burvību zem virsmas.

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: "Breidija sertifikācijas iegūšana ir nākamais solis."

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a abonements uz digitālais version of PADI’s Scuba Diving žurnāls.

“PADI iegulda lielus līdzekļus šajā kampaņā, un mēs mudinām mūsu nirēju, niršanas profesionāļu un niršanas centru un kūrortu kopienu darīt to pašu,” saka PADI Worldwide galvenā zīmola un dalības amatpersona Valete Virta.

"Glorificēts attaisnojums"

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana treniņš agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Programma piedāvā PADI profesionāļiem papildu stimulu pārdot vairāk kursu, ievadot to PADI Meistara akvalangistu izaicinājums un piedāvājot MSD studentiem iespēju laimēt niršanas braucienu uz Maldivu salām.

Indija Black: "Es labprāt atsauktos uz ikvienu, kurš mazliet baidās no okeāna"

"Ir tik daudz dažādu iemeslu, kāpēc man patīk nirt," saka cits AK PADI AmbassaDiver, Indija melna. “Es uzskatu, ka tas ir veids, kā nostiprināt sevi, izveidot ciešāku saikni ar dabu, labāk izprast zemūdens pasauli, un tas ir lielisks uzmanības vingrinājums… bet patiesībā tas ir slavēts attaisnojums, lai es varētu pavadīt dienu ārā pie okeāna, skatoties mana mīļākā jūras dzīve un izlikšanās par nāru.

“Es labprāt atsauktos uz ikvienu, kam ir mazliet bail no okeāna. Esmu runājis ar tik daudziem cilvēkiem, kuri ir teikuši, ka niršana pilnībā mainīja viņu skatījumu uz ūdeni, un es domāju, ka tā ir tieši tik dziedinoša vieta, kurai ikviens ir pelnījis piekļuvi.

“Es tomēr atsaukšu savu mammu Keitiju! Viņa nedaudz vilcinās, bet es domāju, ka būtu tik forši, ja viņa to pamēģinātu!” Uzziniet vairāk par PADI Uzdot draugs kampaņu.

