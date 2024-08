Grants paplašina Manx niršanas kluba apmācību jomu

Menas salas vecākajam niršanas klubam ir piešķirta loterijas stipendija, lai tas varētu apmācīt vairāk jaunu nirēju un, cerams, pazeminās tā uzņemšanas vecuma diapazonu.

"Būtu lieliski redzēt vairāk jauniešu, kuri vēlas iemācīties nirt," saka kluba priekšsēdētājs Lejs Moriss, kurš uzrakstīja finansējuma pieteikumu, ko tikko apstiprināja Manksas loterijas trests.

Menas salas apakšūdens klubs (IOMSAC), nu jau 66. gadu, trasts piešķīra £2,500, lai tas varētu piedāvāt bezmaksas baseinu. treniņš astoņiem jauniešiem nākamo divu ziemu laikā.

"Mūsu mērķis ir apmācīt jauniešus, lai viņi iegūtu Ocean Diver kvalifikāciju, un mums ir divi praktikanti, kas tikko sākuši darbu," sacīja Moriss. Divernet. Papildu nauda segs izmaksas par niršanas aprīkojuma piegādi piemērotā izmēra diapazonā, kā arī par baseina telpu nomu papildu sesijām.

IOMSAC ir arī viena no vecākajām Lielbritānijas Sub-Aqua Club filiālēm (BSAC 76), ko 1959. gadā izveidoja tagad slēgtās Porterinas jūras lauka izpētes stacijas darbinieki. Menas sala ir Apvienotās Karalistes kroņa atkarība un "vienīgā veselā tauta pasaulē, kas ir UNESCO biosfēra", saka Moriss.

Klubā ir aptuveni 50 biedru, no kuriem pašlaik ir aptuveni ducis praktikantu. Tas nirst lielāko daļu nedēļu atkarībā no laikapstākļiem, un tam ir divi RIB, kas tiek turēti dažādās salas pusēs, lai nodrošinātu elastību, lai gan dalībnieki var izmantot arī cieto laivu, kuru vada Menas salas vienīgais niršanas veikals Discover Diving.

baseins treniņš tiek veikta Karaļa Viljama koledžā un atklātā ūdenī treniņš galvenokārt no Porterinas mola,

Leja Morisa atspoguļoja Menas salas jūras dzīvi fotografēšana iespējas kā Splash In Biosphere Biodiversity balvas ieguvējam šā gada jūlijā.

Moriss strādā Manx Wildlife Trust, tāpat kā kluba sekretāre Dr Lara Howe, tresta jūras virsnieks un IoM Jūras meklēšana koordinators, savukārt niršanas virsnieks Džons Kermode ir BSAC nacionālais Instruktors.

Neatkarīgi no jūras dzīves atrakcijām, ko norāda salas UNESCO biosfēra statusu, klubam ir piekļuve kuģu vrakiem dažādos dziļumos, un tam pieder tas, ko tas raksturo kā "vienu no vēsturiskākajiem vrakiem Britu salās" - HM Slūpa sacīkšu zirgs, kas nogrima 1822. gadā un tieši 200 gadus vēlāk klubs to atklāja no jauna.

Pagājušajā gadā uz vraka tika atklāti trīs lielgabali. "Mēs regulāri nirsim šajā vietā un katrā niršanas reizē atrodam jaunus artefaktus," saka Moriss. Nākamais šī proaktīvā kluba projekts, atbildot uz ārēju pieprasījumu, ir koncentrēt niršanu ap Duglasas bāku, meklējot tās pazaudēto vēsturisko lampu aprīkojumu.

