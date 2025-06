PADI sadarbojas ar zvejas rīku ražotājiem jaunu nirēju traļu zvejā

at

at 4: 22 pm

Savā jaunākajā mēģinājumā veicināt jaunu nirēju piesaisti apmācību aģentūra PADI ir apvienojusi spēkus ar niršanas aprīkojuma ražotājiem Fourth Element. Garmin, Shearwater, Suunto un TUSA uzsāks nirēju ieteikumu kampaņu.

Viņu programma “Iesaki draugam” mudina esošos nirējus ar akvalangu piesaistīt draugus un ģimenes locekļus kā jaunus niršanas biedrus, piedāvājot viņiem niršanas aprīkojumu un niršanas braucienu Karību jūras reģionā.

Saskaņā ar PADI Worldwide datiem, aptaujas starp jaunajiem sertificētajiem nirējiem liecina, ka mutvārdu reklāma joprojām ir viņu lielākais motivators, 52% minot draugu vai ģimenes locekli kā galveno ietekmētāju savā lēmumā par apmācību iziešanu.

(Tobiass Frīdrihs / PADI)

“Kad atklājam savu mīlestību pret niršanu un okeānu, vairums no mums vēlas to dalīt ar citiem – es domāju, ka mēs vienkārši tā esam ieprogrammēti,” saka Džims Steindings, uzņēmuma CCO. Ceturtais elements“Šis ir lielisks veids, kā Fourth Element var kļūt par daļu no līdzīgi domājošu okeāna piedzīvojumu meklētāju kopienas izaugsmes un mūsu rotaļu laukuma aizsardzības nākotnei.”

Kā tas darbojas

Katru mēnesi ieteikuma sniedzēji un konsultanti iegūst iespēju laimēt firmas niršanas aprīkojuma kolekciju, norāda PADI. Piesakoties savā kontā, lai nosūtītu ieteikuma saites draugiem un ģimenei, PADI nirēji var saņemt 20% atlaidi PADI tālākizglītības e-apmācībām, ja kāds no viņu ieteiktajiem nirējiem reģistrējas Open Water Diver e-apmācībās.

Par katru piesaistīto personu viņi saņem arī vienu dalību ikmēneša balvu izlozē, kurā var iegādāties niršanas aprīkojumu.

Ieteiktie cilvēki, aktivizējot saiti, saņem 20 % atlaidi PADI OWD eLearning, kā arī nopelna vienu dalību ikmēneša izlozē un kļūst tiesīgi ieteikt citus, lai nopelnītu papildu dalību.

(PADI)

Visi nirēji, kas uzaicina draugu, automātiski piedalās Lielās balvas konkursā, un persona, kas 2025. gadā uzaicinās visvairāk jauno PADI nirēju, laimēs piecu dienu niršanas brīvdienas diviem cilvēkiem jebkurā vietā. Sandales Sentlūsija viņu izvēlētu īpašumu.

PADI biedriem ieteicams apmeklēt PADI Pros emuāru, lai uzzinātu, kā iekļaut jauno ieteikumu programmu savā uzņēmumā. Uzzini vairāk par PADI kampaņu "Iesaki draugam".

Arī pakalpojumā Divernet: VAI NIRĒJI NEIZMANTO KĀDU TRIKU AR MŪSU VĀJĪGAJIEM ROKU SIGNĀLIEM?, FIDŽI NIRŠANAS BRAUCIENS UZ LASES PADI MASTER CHALLENGE SACENSĪBĀM, SAULESBRILLU IZGATAVOTĀJS PALĪDZ FINANSĒT PADI AWARE, Ātri domājošs niršanas profesionālis izglābj pilotu no liesmām