RAID aizpilda nitrox un deco trūkstošās saites

Dive RAID International ir ieviesis divus jaunus kursus, kas paredzēti, lai pārvarētu atšķirības starp tās tehniskajām un atpūtas programmām – Nitrox Plus un Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus kurss ir paredzēts atpūtas nirējiem, kuri vēlas pagarināt savu zemūdens laiku un gūt ieskatu tehniskajā niršanā, taču neieguldot lielus ieguldījumus jaunā komplektā, saka RAID. Tas ir saistīts ar divu balonu izmantošanu (viena plus pakāpe), lai nodrošinātu papildu gāzes drošību līdz 40 m atpūtas ierobežojumam, un iemācīties visefektīvāko veidu, kā to iestatīt un izmantot.

Kurss koncentrējas uz nitroksa izmantošanu niršanai ar maksimālo drošības pieturu 10 min, un tajā ir iekļauts konservatīvs gradienta faktors.

Dekompresijas nirējs ir izstrādāts kā "mīksts ievads" pakāpeniskai dekompresijas niršanai, izmantojot sānu stiprinājumu vai twinset, un ļauj nirt līdz 40 m, izmantojot trīs cilindrus, no kuriem divi pārvadā grunts gāzi un viens ar dekompresijas gāzi no 50 līdz 100% skābekļa. Kursu var apvienot ar RAID sidemount vai twinset apmācību.

Studentiem jābūt pieredzējušiem atklāta ūdens nirējiem vecumā no 18 gadiem un 30/25 stundas vai ilgāk ieradušies zem ūdens ar Deep, Nitrox (vai Nitrox Plus) un Explorer 30 vai Advanced 35 specialitātēm. Kursu var vadīt RAID Deco 40 vai jaunāki instruktori.

Studentiem būs jāpabeidz vismaz viena niršana slēgtā ūdenī un vismaz četri apmācību niršana atklātā ūdenī vismaz trīs stundu laikā. Vienam vai vairākiem no tiem ir jābūt deko niršanai.

Bezmaksas avārijas reaģēšanas sertifikāti

Tikmēr tās treneriem RAID piedāvā bezmaksas pirmās palīdzības instruktora un skābekļa nodrošinātāja instruktora sertifikātu, ja viņi piesakās līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Mērķis ir “lai katrā niršanas reizē, katrā vietā, visā pasaulē būtu labi apmācīti pirmās palīdzības un skābekļa piegādātāji”, norāda aģentūra, tādējādi padarot niršanu “nedaudz drošāku”.

Līdz 2025. gada beigām ir paredzēts, ka visiem RAID vadošajiem speciālistiem būs abi sertifikāti. Esošajiem RAID instruktoriem, kuri tos vēl nav ieguvuši, kredīti būs pieejami bez maksas līdz aprīļa beigām, pēc tam kandidātiem par tiem būs jāmaksā USD 50 ekvivalents.

Arī pakalpojumā Divernet: 'ESI LABĀKAIS DRAUGS EVER!' SAKA RAIDS, RAID SCUBA INSTRUKTORI AICINĀTI UZ BRĪVĪGO NIRĪŠANU, RAID KURSU CEĻVEDI OC DIVERS LĪDZ 100M