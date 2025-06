Zemūdens bumbas atrastas Latvijā un Džersijā

ASV Jūras spēku sprāgstvielu neitralizēšanas (EOD) tehniķi kopā ar saviem kolēģiem Latvijas Jūras spēku nirēju vienībā ir strādājuši pie kuģa vraka attīrīšanas no nesprāgušām lādiņām mācību "Baltijas operācijas" (BALTOPS) 25 ietvaros.

Viņu misija bija atrast, pārvietot un droši iznīcināt bīstamo vēsturisko munīciju no nogrimušā Otrā pasaules kara laika vācu kravas kuģa. Ilmenau netālu no Liepājas ostas.

Nogulumu pārvietošanās, korozija un mainīgās straumes Baltijas jūrā ir palielinājušas čaulu pārvietošanās vai atsegšanās risku, apdraudot ostu darbību, komerciālo attīstību un niršanas aktivitātes.

Zemūdens detonācija (ASV Jūras spēki / PO2 Džeksons Adkinss)

Amerikāņu speciālisti no Spānijā, Rotā, bāzētās Spānijā, Spānijā, sadarbojās ar Latvijas Jūras spēku EOD nirējiem, lai ar kontrolētu zemūdens sprādzienu palīdzību neitralizētu vairāk nekā 8 munīcijas vienību.

Daudzas čaulas atradās netālu no vraka bojātā korpusa vai izkaisītas pa tā perimetru. Divu nedēļu laikā komandas strādāja kopā, tās arī noņēma nevēlamas zemūdens konstrukcijas un palīdzēja uzbūvēt laivu slipu.

Niršanas komanda (ASV Jūras spēki / PO2 Jackson Adkins)

BALTOPS 25 divu nedēļu ilgās intensīvās, integrētās apmācībās visā Baltijas reģionā pulcējās 16 NATO un partnervalstis, 40 kuģi, 25 lidmašīnas un 9,000 personāla.

Bumbas līcis

Tikmēr Normandijas salās kāds amatiernirējs ziņoja, ka Džērsijas Bulija līcī redzējis nesprāgušu Otrā pasaules kara bumbu, kas 2. jūnijā piesaistīja Karaliskās flotes attīrīšanas nirējus, lai novērstu draudus.

Viena no niršanas komandām no Bravo eskadra atrada “spridzekļveida šāviņu” un pārvietoja to uz drošu vietu utilizācijai.

Bravo eskadriļas EOD nirēji kopā ar Džērsijas leitnantu gubernatoru seru Džeriju Kidu (Valdības nams)

Tāpat kā ASV un Latvijas EOD speciālisti, arī viņi tur nākamajās dienās palīdzēja, likvidējot vairākus "zemūdens šķēršļus", kas bija atklāti Džērsijas ostu pārvaldes hidrogrāfiskās apsekošanas laikā.

