Pārdotākie zelta stieņi: Aicinājums uzsākt tiesas prāvu par zelta kontrabandu pēc kuģa vraka

Ņemot vērā pierādījumus, tostarp nirēja Īva Gladū atzīšanos vraka izlaupīšanā un zelta stieņus, kurus, kā ziņots, pārdeva ASV pāris Gejs un Filips Kurteri, Francijas prokurori tagad ir oficiāli pieprasījuši, lai šie trīs apsūdzētie un vēl viens apsūdzētais, kuru kopējais vecums ir 317 gadi, tiktu tiesāti par nozagtu dārgumu kontrabandu no 18. gadsimta kuģa vraka.

Zelts nāca no Konti princis, franču Austrumu Indijas kuģis, kas nogrima vētrā 1746. gadā. Atklāts līdz pat 15 m dziļumā 1974. gadā netālu no Belīlas jūras, salas pie Bretaņas krastiem, tirdzniecības fregates vraks tika izlaupīts pēc tam, kad vietas izpētes laikā tika atrasts zelta lietnis.

Laika gaitā vraks oficiāli atklāja ķīniešu porcelānu un trīs ķīniešu zelta stieņus, taču arheoloģiskie izrakumi beidzās 1985. gadā pēc tam, kad vētra izkaisīja atliekas.

Bestselleru rakstniece Geja Kortere un viņas vīrs, filmu veidotājs Filips, sadraudzējās ar franču pāri Žerāru un Aneti Pesti pēc iepazīšanās viņu dzimtajā Floridā 1981. gadā. Anete Pesti, kuras vīrs nomira 1997. gadā, ir ceturtā persona, kurai jāstājas tiesas priekšā.

Portfelis pilns ar zeltu

Saskaņā ar Korteru teikto, Žerārs kādu dienu ieradies ar portfeli, kurā bija 20 zelta stieņi, un pastāstījis, ka viņa svainis Īvs Gladū, zemūdens fotogrāfs, tos atradis no vraka.

Korteri paziņoja, ka viņi vienojušies uzglabāt un vēlāk pārdot zeltu Žerāra vārdā. Viņi glabāja stieņus 15 gadus, pirms sāka tos pārdot vietnē eBay un citur laikā no 2010. līdz 2018. gadam, nopelnot vairāk nekā 192,000 140,000 ASV dolāru (XNUMX XNUMX mārciņu).

Viņi apgalvo, ka ieņēmumi bija paredzēti Gladu un ka viņi nezināja, ka zelts tika uzskatīts par zagtu.

2018. gadā kāds franču zemūdens arheologs ASV izsoļu namā pamanīja piecus zelta stieņus pārdošanā. Sludinājums atsaucās uz Anetes Pestijas agrāku uzstāšanos BBC televīzijas seriālā. Antiques Roadshow, kurā viņa apgalvoja, ka niršanas laikā Kaboverdē atradusi zelta stieņus, ko bija atvedusi līdzi uz šovu.

Ingoti, kā redzēts Antiques Roadshow (ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanas)

Gejs Korters tika identificēts kā pārdevējs, un ASV varas iestādes konfiscēja stieņus un pēc četriem gadiem atdeva tos Francijai.

Izmeklētāji uzskata, ka Korteru ģimenē ir bijuši vismaz 23 zelta stieņi, un apgalvo, ka viņu attiecības ar Gladu bijušas ilgstošas, tostarp došanās kopā ar viņu burāšanas braucienos Grieķijā, Karību jūras reģionā un Franču Polinēzijā.

Gladu ir atzinies 16 zelta stieņu zādzībā no vraka aptuveni 40 niršanas laikā laikā no 1976. līdz 1999. gadam, taču noliedzis, ka būtu kādu no tiem devis Korteriem, apgalvojot, ka 2006. gadā tos pārdevis kādam bijušajam karavīram Šveicē.

mājas arests

Korteru pāris tika aizturēts Apvienotajā Karalistē 2022. gadā un sešus mēnešus atradās mājas arestā Londonā, pirms tika atgriezts Floridā.

Francijas prokurors Brestā tagad ir pieprasījis tiesāt 80 gadus veco Geju, 82 gadus veco Filipu, 77 gadus veco Gladū un 78 gadus veco Aneti Pestī par kultūras vērtību nelikumīgu tirdzniecību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Ja izmeklēšanas tiesnesis to apstiprinās, tiesas process varētu sākties 2026. gada beigās.

Advokāts Gregorijs Levijs apgalvo, ka viņa klienti Korteri nav vainīgi kriminālpārkāpumos un nav guvuši peļņu no pārdošanas, cenšoties vienīgi palīdzēt saviem draugiem. "Viņi ir ārkārtīgi jauki cilvēki," viņš saka. "Viņi neredzēja ļaunumu, jo ASV noteikumi attiecībā uz zeltu pilnībā atšķiras no noteikumiem Francijā."

Levijs ir teicis, ka Neatkarīgs ka fakts, ka zelts tika reklamēts vietnē eBay, liecina, ka nebija nodoma slēpt pārdošanas apjomus, piebilstot, ka Britu muzejs, kuram, viņaprāt, bija jāzina par zelta izcelsmi, bija iegādājies zelta stieņus, kas ņemti no Konti princis un to vajadzētu izmeklēt francūžiem, "nevis diviem amerikāņu astoņdesmitgadniekiem".

Geja Kortere ir sarakstījusi piecus bestsellerus starp saviem septiņiem romāniem un četriem dokumentālās literatūras darbiem, tostarp Es runāju šī bērna vārdā, Pulicera balvai nominēta memuāra par audžubērnu grūto likteni – tēmu, kas bija kļuvusi par pāra dokumentālo filmu producēšanas uzņēmuma uzmanības centrā.

