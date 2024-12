Ūdenslīdējs radio atdzīvina Otrā pasaules kara bumbvedēja vraku

Kāds Austrumanglijas nirējs 2. gadā nejauši uzgāja Otrā pasaules kara bumbvedēja vraka paliekas, un nesen viņam bija iespēja dalīties pieredzē ar BBC ziņu radio klausītājiem.

Ūdenslīdējs Robs Spray no Safolkas 7 m dziļos ūdeņos pie Solthausas pludmales Norfolkas ziemeļos bija saskāries ar Handley-Page Hampden divu dzinēju lidmašīnas vraku. Izcilais atlikums bija Bristol Pegasus dzinējs, kura viena no trim dzenskrūves lāpstiņām joprojām bija neskarta.

Handley-Page Hampden vraka vieta (Rob Spray)

"Es meklēju interesantus jūras gultnes fragmentus, un tas parādījās no nelielas duļķainības," sacīja Spray, Jūras saglabāšana Norfolkas rīcības grupai un Jūras meklēšana ūdenslīdējs, sacīja BBC Radio Norfolk's Paskaties uz austrumiem programma, kuru joprojām var dzirdēt BBC skaņas. “Klinčers bija: tas ir lidmašīnas dzinējs ar ieslēgtu propelleri.

"Tas bija diezgan liels vraka gabals, un tas tur ir bijis kopš kara, tāpēc tie ir 80 gadus veci artefakti, kas karājas jūras gultnē."

Lidmašīnas atlūzas bija bagātīgi kolonizējušas sēdoša dzīvība, un tās nodrošināja omāru, krabju, garneļu un vēžveidīgo izklaidi.

Lidmašīnas vraks ir labi kolonizēts (Rob Spray)

Lidmašīnas atliekas ir iegremdētas 84 gadus (Rob Spray)

Pols Henness no Norfolkas vraku izpēte palīdzēja Spray identificēt lidmašīnu. "Tajā vietā bija tikai viens dzinējs, tāpēc tas mums radīja diezgan lielu uzgriežņu atslēgu," viņš teica, taču pētījumi liecina, ka otru dzinēju 1975. gadā vietējais nirējs Džons Vīzs atrada kā labvēlību zvejniekiem. bija aizķēruši uz tā savus krabju podus.

Šī vienība tika atstāta guļam ēkas teritorijā Norfolkas un Safolkas Aviācijas muzejs Flikstonā, netālu no Bungejas, Safolkā, kur to joprojām var redzēt, lai gan ūdenslīdēji nešaubīsies par to, kurš no diviem atbilstošajiem artefaktiem rada vislielāko interesi.

50 eskadras Hempdenas lidmašīnu apkalpes locekļi atgriežas RAF Waddington no bombardēšanas reida 1940. gadā (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Bumbvedējs, kas identificēts kā P-2123 no RAF Waddington, 1. gada 1940. septembrī bija paēdis pankūkas Ziemeļjūrā apmēram ceturtdaļjūdzi no krasta pēc tam, kad, atgriežoties no reida Berlīnē, beidzās degviela.

Trieciena laikā tas bija iegrimis, bet pēc tam uzlēca atpakaļ pietiekami ilgi, lai ļautu apkalpei tikt vaļā un nokļūt pie piepūšamās laivas.

Otrs P-2123 dzinējs Norfolkas un Safolkas Aviācijas muzejā, alumīnija balsta asmeņi ir sliktāki nodiluma ziņā pēc 35 gadiem, kas pavadīti jūras gultnē, un vēl 49 gadi ir pakļauti elementu iedarbībai (Rob Spray)

Lidmašīnas apkalpe, kas izdzīvoja nogruvumā un mīnām pludmalē, bija seržants Džimijs Mandeils, seržants Harijs Logans, kanādiešu pilots Deivids Romāns un kanādietis, navigators Donalds Stjuarts.

Džefam Mandeilam, kura tēvs seržants Džimijs Mendeils bija aizmugures ložmetējs, joprojām bija lidmašīnas lidojuma žurnāls, un viņš runāja ar BBC. Parādījis vraka kadrus, viņš komentēja: "Viņš ir paveicis patiešām labu darbu, tas ūdenslīdējs - man viņam jāpateicas."

Viņš teica, ka viņa tēvam ir paveicies, jo viņš ir veicis 47 misijas, neredzot ienaidnieka lidmašīnu, uz kuru varētu šaut. Viņš bija pārdzīvojis karu un nomira 63 gadu vecumā.

Aviācijas vēsturnieks Bobs Koliss no muzeja aprakstīja Hampdenu kā "lielā mērā aizmirstu lidmašīnu - tika uzbūvētas vairāk nekā 1,000 lidmašīnas, un ir palikuši tikai trīs piemēri".

