Ūdenslīdēji pēta vecāko Ziemeļvalstu kokvilnas kuģi 

Pilns niršanas šovu saraksts ar saitēm:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.–26. JANVĀRIS: Boot Düsseldorf (Starptautiskā laivu izstāde)

NO 1.-2. FEBRUĀRIS: Duikvaker

21.–23. FEBRUĀRIS: Eiropas niršanas šovs (EUDI)

21.–23. FEBRUĀRIS: Diving Resort Travel (DRT) šovs, Malaizija

1.–2. MARTS: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.–16. MARTS: ADEX Okeāna festivāls / OZTek Austrālija

28.-30. MARTS: Vidusjūras niršanas šovs

4.–6. APRĪLIS: Asia Dive Expo (ADEX)

22.–25. MAIJS: Taizemes niršanas izstāde (TDEX)

NO 31. MAIJS – 1. JŪNIJS: akvalangs

13.–15. JŪNIJS: Malaizijas starptautiskā niršanas izstāde (MIDE)

6.-7. SEPTEMBRIS: GO Diving ANZ šovs

NO 17.-19.OKTOBRIS: Niršanas sarunas

NO 11.-14.NOVEMBRIS: DEMA šovs



