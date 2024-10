Ūdenslīdēja solo izbrauciens noveda pie Kornvolas vraka atrašanas

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, dedzīgs nirējs un zemūdens fotogrāfs, bija devies niršanai pie Portretas, tikai aptuveni četru jūdžu attālumā no savas mājas netālu no Kambornas. Viņas niršana sākotnēji atklāja enkuru, un turpmākie uzlidojumi atklāja arvien vairāk vraka, ko viņa ļoti vēlējās identificēt.

Viņa atrada fotogrāfiju, kurā redzama grimstoša kuģa glābšanas operācija pie pludmales, kas uzņemta 25. gada 1895. janvārī. Tas liecināja, ka vraks, visticamāk, ir tvaikoņa vraks. Escurial.

Edmans saka, ka kopš atklājuma izdarīšanas viņa ir nirusi vraku pie katras izdevības, lai uzzinātu par to vairāk.

Escurial un Hayle glābšanas laiva FH Harisons (Džons Čārlzs Burovs / Nacionālie arhīvi / Pikrils)

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Escurial

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Escurial bija dzelzs būvēts ar šoneri piestiprināts skrūvju tvaikonis, ko 1879. gadā uzcēla Alekss Stīvenss no Lighthouse, Govanas, Rēbernai un Verelam no Glāzgovas. Dienā, kad tas nogrima, tas bija ceļā no Kārdifas, vedot ogles uz Adrijas jūras ostu Fiume, tagadējā Rijekā Horvātijā.

Laikapstākļi strauji mainījās, rūgti auksts un vētrains vējš, taču tika uzskatīts, ka noplūde mašīntelpā izraisīja kuģa pamatni. Fotogrāfijā bija redzama glābšanas laiva FH Harisons, kas bija nosūtīts pa sauszemi no Heilas gandrīz 50 jūdžu attālumā, joprojām smiltīs plkst Portreath.

Augšā un apakšā: skati uz Escurial vraku (Reičela Edmansa)

Ūdenslīdēja solo izbrauciens noveda pie Kornvolas vraka 10

Glābēji mēģināja izveidot bridžu boju virvju sistēmu, taču tai neizdevās sasniegt cietušo kuģi, un galu galā apkalpei nācās peldēt par dzīvību, glābējiem veidojot cilvēku ķēdi jūrā, lai tos izvilktu. Tikai deviņi no 20 vīriešiem izdzīvoja.

Tomēr vietējie iedzīvotāji šodien šķita neziņā par kuģa vraku, kad Edmans jautāja, vai vieta kādreiz ir nirta. "Daudzi teica nē, tas ir pazudis vai nezināja, kur tas būs," viņa stāstīja Divernet.

Vraks atrodas Kaija klints tuvumā 8–9 m dziļumā bēguma laikā un 15 m dziļumā paisuma laikā, un to var pakļaut spēcīgai straumei, saka Edmans. Tam var būt nepieciešama arī gara peldēšana no pludmales.

"Es pirmo reizi uzgāju enkuru nejauši," viņa saka. "Es veicu solo niršanu, jo mans draugs bija slims, un es negribēju palaist garām iespēju — Portreath dramatiski mainās vienas dienas laikā."

"Apdullināts un nervozs"

Par vraka atrašanu Edmans saka: “Es biju pilnīgi satriekts un nervozs. Man vienmēr ir šī zaudējuma sajūta, jo cilvēki no tā nomira. Man patīk domāt, ka zivis ir dvēseles, kas dzīvo tālāk.

“Vraks pārklāja lielu daļu jūras gultnes. Es uzņēmu dažus attēlus un videoklipu, pēc tam lēnām izkāpu uz virsmas, lai redzētu, kur atrodos, un orientētos. Pēc tam es aizvedu savus draugus, lai parādītu viņiem, jo ​​tagad varu atrast vraku, izmantojot dabisko navigāciju.

Ūdenslīdējs un medūza (Reičela Edmansa)

Reičela Edmansa parasti koncentrējas uz savvaļas dzīvnieku fotografēšanu gan zem ūdens, gan augšpusē

Edmans, kurš ir PADI Divemaster, saka: “Es nirstu ar jebkuru, un esmu ieguvis lielisku draugu loku, kas kopā dara to, kas mums patīk.

“Es vienatnē neniru bieži; Es galvenokārt izmantoju draugu. Man ir solo kvalifikācija, bet būt kopā ar kādu man ir daudz labāk. Tā bija tikai tā diena – es nepalaidu garām iespēju samirkt!”

Arī pakalpojumā Divernet: pistoles iekšā, AIZMIRSUTAS PAGĀTNES IEGUVE KORVOLĀ, VĒLATIES NIRTĒT 'MILJONU MONĒTU' VRAKU?, CORNISH DIVERS PACEĻ UNIKĀLU SVARU