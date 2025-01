Ūdenslīdēju Tjūdoru ieroču vilkšana izraisīja britu un īru nesaskaņas

Retu Tjūdoras stila bronzas lielgabalu pāri no kuģa avārijas pie Īrijas izcēla akvalangisti un pārdeva tālāk, neuzdodot jautājumus, lai parādītu Tower of London apmēram pirms 50 gadiem, saskaņā ar nesen publiskotajiem valsts dokumentiem no Īrijas Nacionālā arhīva.

Īrijas varas iestādes pieprasīja, lai Tower atdotu to, ko viņi raksturoja kā “nelegāli kontrabandas” ieročus, un gadu desmitiem vēlāk, baidoties, ka Pagaidu IRA varētu vērsties pret Tower, atriebjoties, strīds tika atjaunots.

Tiek ziņots, ka 2.7 m lielgabals tika paņemts no kuģa avārijas pie Great Newtown Head Tramoras līcī, Co Waterford Īrijas dienvidaustrumu piekrastē 1970. gadu sākumā.

Ar Tjūdoru rožu emblēmām tos karalim Henrijam VIII 1540. gados izlēja Ouena brāļu karaliskā ieroču lietuve Londonā. Līdz šim bija atrasti tikai astoņi citi šāda veida "saker" vidēja lielgabala paraugi.

Īru vraku ūdenslīdējs Edijs Burks savā grāmatā Īrijas krasta kuģu vraki rakstīja, ka vienīgais agrīnais Karaliskās jūras kara flotes kuģis, kas šajā apgabalā nebija pamanīts, bija brigantīna amats. Pazudis 1566. gadā, tas tika uzcelts pirms četriem gadiem, bet bruņots ar vecākiem ieročiem.

Traleris, bedres un dzīvojamais furgons

Saskaņā ar preses ziņām 1970. gados, pēc tam, kad lielgabals bija pacelts un nogādāts krastā uz tralera, “britu dārgumu meklētāju banda” tos bija paslēpusi fermas skābbarības bedrē pirms kontrabandas ceļā uz Angliju ar dzīvojamo furgonu.

Tiek apgalvots, ka tie tika pārdoti par “nokaušanas cenu” 3,250 sterliņu mārciņu Londonas Tauera amatpersonai, bet pēc tam tika teikts, ka tie tika izstādīti izstādē. Karaliskais ieroču muzejs Baltajā tornī.

Publicētie dokumenti liecina, ka Īrijas Nacionālais muzejs, Ārlietu departaments un valsts galvenais jurists vairākkārt bija pieprasījis ieroču atgriešanu. Viņi apgalvoja, ka ūdenslīdēji bija pārkāpuši gan Īrijas, gan Anglijas likumus, nepaziņojot par atklājumu vraka saņēmējam.

1992. gadā, kad abu lielgabalu vērtība toreiz bija aptuveni 60,000 XNUMX sterliņu mārciņu, Karaliskais ieroču muzejs bija izteicis vēlmi atrisināt situāciju — daļēji aiz bažām, ka tas varētu mudināt IRA mērķēt uz Tower. Tomēr līdz nākamajam gadam tā bija atgriezusies pie savas pozīcijas, prasot pierādījumus, ka ieroči ir Īrijas valsts īpašums.

2003. gadā Īrijas Nacionālais muzejs savā gada pārskatā paziņoja, ka Īrijas īpašumtiesības uz lielgabalu beidzot ir pieņemtas un strīds ir atrisināts. Bija zināms, ka ieroči ir atgriezti Īrijā, lai gan to pašreizējā atrašanās vieta nav skaidra.

