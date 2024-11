Vai tā ir Erharta lidmašīna? Nē, tas ir akmens

Tas, kas šā gada sākumā tika turēts aizdomās par lidmašīnas vraku, kas piederēja pazudušajai 1930. gadu aviācijas pionierei Amēlijai Erhartai, ir izrādījies tikai dabisks iežu veidojums.

februāra sākumā, Divernet ziņoja, ka ASV komanda atradusi to, ko viņi domāja Earhart's Lockheed Electra 10E Klusā okeāna vidū, radot sonāra attēlu no aptuveni 5 km dziļuma.

Tomēr pēc vienpadsmit mēnešiem mākslīgā attēla precizēšana ir sagādājusi vilšanos ASV jūras robotikas uzņēmuma komandai. Dziļās jūras vīzija (DSV).

Sonāra attēls, kāds tas sākotnēji parādījās (Deep Sea Vision / AFP)

Viņi bija veikuši visaptverošu meklēšanu, pēdējo reizi Haulendas salas rietumos, cerot atrisināt vienu no 20. gadsimta pastāvošajiem noslēpumiem.

Houlenda, pusceļā starp Austrāliju un Havaju salām. bija Erharta galamērķis, kad viņa devās no Lē, Jaungvinejas štatā, vienā no savām pēdējām 1937. gada mēģinājuma kārtām kļūt par pirmo sievieti, kas aplido pasauli.

Amēlija Erharta ar savu lidmašīnu (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from Kalifornija six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

No izpētes kuģa Ārzonas mērnieks, DSV komanda bija izmantojusi savu modificēto Kongsberg Discovery HUGIN 6000 AUV ar sintētisko diafragmas sonāra skenēšanas sistēmu, lai uzņemtu neskaidru attēlu.

DSV komandas dalībnieki ar AUV (Deep Sea Vision)

Kamēr kontūras bija līdzīgas lidmašīnai, un aviācijas eksperti bija vienojušies, ka tā varētu būt pazudusī Electra, jo attēls bija tik neskaidrs, bija jāpavada laiks, lai to noskaidrotu. DSV komanda saka, ka, jau attīrot gandrīz 20,000 XNUMX kvadrātkilometrus no okeāna, viņi turpina lidmašīnas meklēšanu.

