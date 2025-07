Kenta aizsargātais kuģa vraks ir "trūkstošā saikne"

18. gadsimta angļu karakuģa niršanas apskate Northumberland ir atklājis, ka tādas iezīmes kā koka klāji, lādes ar musketu lodēm un satītas virves ir saglabājušās “ievērojami” labi – pateicoties tam, ka daudzus no 320 gadiem zem ūdens pie Kentas krastiem tās bija klātas ar nogulumiem.

Niršanas, pirmās divu gadu laikā, 2024. gada jūlijā veica licences turētājs Dens Pasko un darbuzņēmējs MSDS Marine, taču tagad atklājumi tiek kopīgoti, lai reklamētu jaunu dokumentālo filmu par kuģi.

Koku naglas, ko izmanto koka dēļu stiprināšanai (Pascoe arheoloģija)

The Northumberland kopš 1981. gada ir aizsargājama vraku vieta, un niršana ir pakļauta Vēsturiskās Anglijas (HE) pārvaldei, kas to iekļāva savā sarakstā. Riska mantojuma reģistrs jo 2017.

Trešās šķiras karakuģis ar 70 lielgabaliem tika uzbūvēts Bristolē 1679. gadā kā daļa no Semjuela Pepisa vadītās Anglijas Jūras spēku atjaunošanas, bet nogrima Lielās vētras laikā Gudvinsendsā 26. gada 1703. novembrī.

Viņa gāja bojā kopā ar trim citiem karakuģiem, Stirlingas pils restaurācija un joprojām trūkstošie Marija, no pēdējā Stjuartu monarha, karalienes Annas, flotes.

Daļa no ieroča ratiņiem un nirējs, kas aplūko ieroča stobru (Pascoe arheoloģija)

Nirējs pie ieroča stobra gala (Maikls Pitss / History Hit)

Augsta riska

Neskatoties uz pārsteidzoši labo organisko materiālu stāvokli uz vraka, mainīgās smiltis, spēcīgās straumes un koksni graužošās jūras radības pakļauj vietu augstam pasliktināšanās riskam, teikts paziņojumā. HE.

Kuģa atliekas klāj plašu platību 15–20 m dziļumā un ir stipri iebetonētas, taču ar katru dienu atsegtas arvien vairāk tā plašās korpusa konstrukcijas, liekot jūras kājnieku komandas vadītājam Polam Džefrijam raksturot sargu darbu kā “sacensību ar laiku”.

The Northumberland tiek uzskatīts, ka tā guļ uz kreisā borta. Ir saglabājies daudz vairāk klāja dēļu un rāmja, nekā tika uzskatīts iepriekš, un ir pierādījumi par vairākiem klājiem. Viena no vairākām lādēm joprojām ir aizzīmogota, tās saturs nav zināms.

No vraka vietas iznirst atsegta betonēta koka lāde (MSDS Marine)

Labi saglabājusies ar trosēm noklātas virves spirāle, kas atrodas uz klāja (MSDS Marine)

Vraka vietas dienvidaustrumu galā ir apstiprināti septiņi dzelzs lielgabali, bet ziemeļu pusē - vēl seši. Ir atrasta arī daļa no koka lielgabala ratiem, zobeni, musketes un vara katli.

Nirējs aplūko ieročus šajā vietā (Pascoe Archaeology)

Vara katls vienā liela konkrēcijas pusē (Pascoe arheoloģija)

Izšķirošais brīdis

" Northumberland "tam ir potenciāls kļūt par vienu no vislabāk saglabātajiem koka karakuģiem Apvienotajā Karalistē," saka licences turētājs Pasko, jūras arheologs, kas specializējas Karaliskās flotes kuģu vraku meklējumos. "Tomēr, atrodoties 20 m zem ūdens un deviņu jūdžu attālumā no krasta, tas lielākajai daļai cilvēku ir ārpus redzesloka un prāta."

Niršanas laiva (Maikls Pitss / History Hit)

Dens Pasko (pa kreisi) ar Denu Snou laivā, kas dodas uz notikuma vietu (History Hit)

“Nortumberlenda ir o trūkstošā saikne,” saka Snovs. “Uzbūvēts aptuveni pusceļā starp Mary Rose un HMS UzvaraŠis vraks var sniegt svarīgas detaļas par kuģu būvi un dzīvi jūrā šajā mūsu vēstures izšķirošajā brīdī.

“Mums ir Mary Rose, “Tjūdoru laika kapsula” – nu, lūk, tai blakus novietota Stjuarta laika kapsula.” Kuģa vraks! Nortumberlenda un lielā vētra tiks pārraidīts šovakar (31. jūlijā) History Hit abonentiem (7.99 mārciņas mēnesī, bet ar 14 dienu bezmaksas izmēģinājuma periodu) un vēlāk tiks izplatīts plašāk.

Kuģa vraks! Nortumberlenda un lielā vētra (Vēstures hits)

Turpmākie darbi vraka vietā varētu ietvert dendrohronoloģisko paraugu ņemšanu, lai uzzinātu vairāk par kuģa konstrukciju un palīdzētu apstiprināt tā identitāti.

