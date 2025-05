Ezera nirēji izpēta 144 gadus vecu velkoņa vraku

Vraks, kas identificēts kā Dž. S. Eimss, viens no jaudīgākajiem velkoņiem, kas jebkad strādājis Grieķu ezeros, ir atrasts seklā ūdenī pie Manitowokas Mičiganas ezerā.

Makšķernieks Kristofers Tuss 3. maijā uzgāja mirstīgās atliekas tikai aptuveni 13 m zem ezera virsmas. Viņš ziņoja par savu atklājumu Viskonsinas Vēstures biedrībai (WHS) jūras arheoloģe Tamara Tomsena, kura ātri vien noorganizēja biedrības biedru niršanu, lai to pārbaudītu.

Makšķernieka sākotnējais JC Ames vraka attēls (Kristofers Tauss)

"Tas tur atradās vairāk nekā 100 gadus un tad pilnīgi nejauši atkal nonāca mūsu redzeslokā," sacīja Tomsens, kurš sadarbojās ar Viskonsinas Zemūdens arheoloģijas asociāciju (WUAA) prezidentu Brendonu Baillodu, lai identificētu vraku.

Kuģis "JC Ames" piestāja piestātnē (WHS)

Gliemju iesārņojuma trūkums uz konstrukcijas liecināja, ka tā jau ilgu laiku bija klāta ar dūņām, pirms tā tika daļēji atsegta nesenās ziemas vētras laikā. Invazīvās kvagas gliemenes Lielajos ezeros var tik biezi pārklāt vrakus, ka galu galā tos saspiež.

Tūsa ģimene ir pazīstama ar vraku atklāšanu ezeros. Pēc aiziešanas pensijā viņa audžuvecmāmiņa, kuru vietējie dēvēja par "Shipwreck Suze", bija vadījusi motorizētu izpletni un ultravieglu lidmašīnu, un 2015. gadā trīs dienu laikā atrada trīs Mičiganas ezera vrakus.

The Dž. S. Eimss to 1881. gadā kokmateriālu tirdzniecībai uzbūvēja Manitowoc uzņēmums Rand & Burger, un ar savu 670 ZS priekšgala un pakaļgala kombinēto dzinēju tas bija viens no lielākajiem un jaudīgākajiem velkoņiem Lielajos ezeros. Tā būvniecības izmaksas bija aptuveni 50,000 1 ASV dolāru (kas mūsdienās atbilst vairāk nekā XNUMX miljonam mārciņu), un to sauca par Dž. C. Perets no tā sākotnējā īpašnieka puses.

Vēsturisks zīmējums, kurā attēlots kuģis JC Ames kā kuģis JC Perrett, kam seko šoneru baržu rinda (C Patrick Labadie kolekcija)

Pēc sadursmes radīto bojājumu remonta 1889. gadā Peštigo uzņēmums "Lake Michigan Car Ferry Transportation Co" sāka izmantot laivu dzelzceļa vagonu pārvadāšanai. Tai bija vēl vairāki īpašnieki, pirms tā tika izmesta, demontēta un apzināti nogremdēta 1923. gadā.

Griestu dēļu apdare (Jūras vēstures un komunikāciju pārvalde, Jūras mantojuma saglabāšanas un arheoloģijas programma)

Koka karkasi (Jūras vēstures un komunikāciju pārvalde, Jūras saglabāšanas un arheoloģijas programma)

Vraks atrodas iekšā Viskonsinas Kuģu vraku krasta nacionālais jūras rezervāts, ko 2021. gadā noteica un pārvalda Nacionālā okeānu un atmosfēras pārvalde (NOAA) un Viskonsinas štats.

The Dž. S. Eimss ir automātiski aizsargāts saskaņā ar štatu un federālajiem likumiem, un WHS arheoloģiskie nirēji jau ir uzsākuši procesu, kas nepieciešams, lai to iekļautu sarakstā. bija un nacionālos vēsturisko vietu reģistrus, uzskatot, ka tā varētu kļūt par iecienītu vietu snorkelētāju vidū.

