Jaunākie niršanas gadījumi ar kuģu vraku atklājumiem rada jautājumus

Jūras arheologi atklājuši divus 19. gadsimta dzelzs kuģu vrakus netālu no El Jadidas Marokā, teikts valsts Zemūdens mantojuma pētījumu un pētījumu centra ziņojumā.

Viens no kuģiem atrodas netālu no pilsētas pludmales, bet otrs - netālu no ieejas vecajā ostā. Šī bija viena no nozīmīgākajām Marokas tirdzniecības ostām 19. gadsimta otrajā pusē, neskatoties uz tās bēdīgi kutelīgo ieeju, kurā trūka viļņlaužu, kas nomierinātu skarbos Atlantijas ūdeņus.

Ir arī kuģi, kas dokumentēti kā nogrimuši, mēģinot sarunāt ieeju l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne un Le Papīns, un tagad notiek vraku identificēšanas uzdevums.

Ūdenslīdējs uz viena no vrakiem

Pētniecības centrs ir daļa no Jaunatnes, kultūras un komunikācijas ministrijas, kas ir centusies izpētīt un dokumentēt Marokas zemūdens mantojumu.

Osmaņu piegādes domuzīme

Tikmēr pie Turcijas Melnās jūras pilsētas Akcakoca, kas atrodas Duzces provincē uz austrumiem no Stambulas, tika atklāts 1. pasaules kara laika Osmaņu kuģa vraks.

Kāds zemūdens mednieks ziņoja, ka atradās šajā vietā 2024. gada pavasarī. Viņš parādīja ekspertiem attēlus, kas uzņemti, izmantojot viņa pistolei piestiprināto kameru. Duzces universitāte, kurš vēlāk šajā vietā organizēja vairākas niršanas.

Viņi tagad ziņoja, ka 50–60 m garā kuģa konstrukcija un uz klāja atrastā “torpēdām līdzīga munīcija” liek domāt, ka tas bija Pirmā pasaules kara kara kuģis.

Trīs Osmaņu kuģi, Bezm-i Alem, Mithat Pasha un Bahri Ahmers, pazuda, veicot misiju, lai 1914. gada novembrī piegādātu steidzamas preces Sarikamišas kaujā iesaistītajiem karaspēkiem, un pētnieki izmeklē iespēju, ka vraks bija viens no šiem kuģiem.

Karaspēks Sarikamišas kaujā

Kuģis bija guvis ievērojamus bojājumus, lai gan vēl nav noskaidrots, vai to izraisījis sprādziens vai jūras nelīdzenums.

Komandai nepieciešama atļauja no Turkiye's Kultūras un tūrisma ministrija izrakt vraku, bet cer veikt visaptverošu izpētes projektu, kamēr militārie vēsturnieki analizēs vraka vietā atrasto munīciju un citus priekšmetus.

Austrumu tirdzniecības ceļš

Lakshadweep arhipelāgā uz rietumiem no Indijas Arābijas jūrā akvalangisti no kluba Brannadives ir atraduši, viņuprāt, 17. vai 18.gadsimta Eiropas bruņota kuģa vraku.

Ūdenslīdēji bija pētījuši seklos (5 m) lagūnas ūdeņus jūras dzīvībai netālu no Kalpeni salas, kad 4. janvārī uzgāja vraku.

Kalpeni in Lakshadweep (Shagil Kannur)

Kuģis ar lielgabalu un enkuru atradās salas rietumos. Ūdenslīdēji ir sazinājušies ar Zinātnes un tehnoloģiju departamenta ekspertiem, kuri, pamatojoties uz vraka izmēru, kas atkal tiek lēsts uz 50-60 metriem, un dzelzs vai dzelzs/koka konstrukciju, pieļauj, ka tas varētu būt Portugāles, Nīderlandes vai Lielbritānijas karakuģis. Šis būtu pirmais šāds atklājums reģionā.

17. un 18. gadsimtā Eiropas valstis cīnījās par kontroli pār tirdzniecības ceļiem starp Tuvajiem Austrumiem un Indijas subkontinentu. Niršanas grupa plāno aizsargāt vietu, līdz jūras arheologi varēs veikt rūpīgu izmeklēšanu.

Beidzot Mazarron II paaugstināja

Mazarron II (Nanosančesa) kopija

Beidzot ir pabeigts darbs pie senas feniķiešu vraka pārvietošanas krastā pie Spānijas dienvidaustrumu krasta. Projekts pirmo reizi tika paziņots gandrīz pirms četriem gadiem, kā ziņots Divernet.

8 m garā laiva tika nodēvēta par Mazarron II, jo tā pirms 2,600 gadiem bija nogrimusi netālu no tagadējās Mazaronas pilsētas. Gadsimtiem ilgi kuģis, kas veda svina lietņu kravu, tika saglabāts zem smilšu pārklājuma.

Kopš tā atklāšanas 2 m dziļā ūdenī netālu no Plaja de la Islas pludmales 1994. gadā tas tika mākslīgi ielikts zem ūdens, lai to aizsargātu, un plaši pētīts un replicēts.

Tomēr, apdraudot vētras un piekrastes attīstību, galu galā tika nolemts, ka visdrošāk būtu nogādāt mirstīgās atliekas krastā saglabāšanai un analīzei. Projektu vadīja arheoloģiskie ūdenslīdēji no Valensijas Universitāte.

