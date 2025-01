Lego kuģu vraki dodas uz Četemu

Vraku nirēji un viņu ģimenes, kam patīk Lego, šogad varētu apmeklēt Četemas vēsturisko doku būvētavu Kentā, lai apskatītu tās ekspozīciju “Kieģeļu vraki: nogrimušie kuģi Lego klučos”.

Vairāk nekā 170,000 1,336 ķieģeļu un 8 darba stundas tika ieguldītas izstādes izveidē, kas sākotnēji tika uzstādīta Austrālijā. Tas darbosies Chatham no 31. marta līdz XNUMX. augustam.

Izstrādājis profesionāls Lego konstruktors Raiens 'The Brickman' McNaught sadarbībā ar Austrālijas Nacionālais jūras muzejs, izrāde pēta deviņus slavenus kuģu vrakus no seniem laikiem līdz mūsdienām, izmantojot detalizētus modeļus, kuru garums ir no 1 līdz 3 metriem.

Vecākais attēlots ir Uluburuns no aptuveni 1300. g. pirms mūsu ēras, atklāts pie Turkijas un parādīts gan kā vraks, gan kā tas būtu parādījies dzīvē; un no viduslaikiem Ķīnas kuģis, kas tagad pazīstams kā Shinan vraks, kas nogrima 1323. gadā netālu no tāda nosaukuma salām pie Dienvidkorejas.

Batavia (WNMM)

Divi 17. gadsimta sākuma kuģu vraki ir labi saglabājies Zviedrijas karakuģis Vasa, nogrimis Stokholmas ostā 1628. gadā, un holandiešu tirgotājs Batavia, kas nākamajā gadā notika Rietumaustrālijā.

HMS Pandora tika zaudēts 1791. gadā, vajājot devība dumpinieki uz Lielā Barjerrifa un ir attēlots kā pa pusei aprakts smiltīs; kamēr sera Džona Franklina ekspedīcija sūta HMS Terors un HMS Erebuss, kas abi tika aprīkoti Četemā, nogrima Kanādā 1848. gadā, meklējot Ziemeļrietumu pāreju.

Titānika nogrimšana (ANMM)

Izstādē neizbēgami ir arī RMS Titānisks. Luksusa laineris ir redzams salauzts divās daļās un ar piltuvēm atdalītas, nolaižoties Ziemeļatlantijas jūras dibenā 1912. gadā.

Vienīgais iekļautais 21. gadsimta vraks ir Libērijas konteinerkuģis Rena2011. gadā nopostīts Jaunzēlandes Astrolabes rifā, lai izraisītu valstī lielāko jūras vides katastrofu, jo uz kuģa izkliedējās bīstamie materiāli, mazuts un kuģu dīzeļdegviela.

Konteineru kuģis Rena (WAM Rebecca Mansell)

Kuģu būves konkurss

Papildus modeļiem un to pavadošajiem fona stāstiem, Brickwrecks piedāvā interaktīvus elementus un multivides eksponātus, kas iedziļinās jūras arheoloģijā, kuģu vraku izpētē un to ietekmē uz vidi.

Visu vecumu apmeklētāji tiek aicināti iepazīt dažādas arheoloģiskās tehnikas un uzzināt vairāk par jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas zemūdens atklājumos.

Viņi tiks arī mudināti būvēt savus Lego darinājumus, kurus iedvesmojuši apskatāmie kuģu vraki, un tiek uzskatīti par labākajiem, lai tos iekļautu plašākā izstādē.

Šajā konkursā, kurā tiek piedāvāti Lego klucīši un doku būvētavas biļešu balvas, ir trīs vecuma kategorijas; 8 gadus veciem un jaunākiem, 9–17 gadiem un 18+ gadiem, un tas tiks atklāts "Starptautiskajā Lego dienā" otrdien, 28. janvārī.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Ķieģeļu vraks displejs ir iekļauts komplektā gada ieejas biļetes uz Chatham Historic Dockyard. To cena ir £ 28.50 (tiešsaistē) un £ 18 bērniem (ģimenes biļetes maksā £ 77).

