Nepareizi dzirdēta balss 25 gadus svieda HMS Trooper subvraku medniekus

Britu zemūdeni, kas pazuda 1943. gada oktobrī, pēc slepenas misijas Egejas jūrā zaudējot 64 cilvēkus, 253 m dziļumā atrada grieķu vraku mednieka Kostas Toktaridesa vadītā zemūdens izpētes grupa. HMS transportkuģis ir astotais zemūdenes vraks, ko viņa komanda ir atklājusi.

Atradums tika atrasts viņu 15. ekspedīcijā, meklējot vraku, un tikai pēc tam, kad beidzot tika atmests sen pastāvējis pieņēmums, kas ietverts vecā grāmatā.

Kad Itālija 1943. gada septembrī padevās, vāciešu mērķis bija liegt sabiedrotajiem kontroli pār Dodekanēzu salām. Tieši šajā laikā briti nosūtīja transportkuģis, ko komandēja leitnants Džons S. Raits, no Beirūtas līdz Egejas jūrai savā astotajā kara patruļā.

84 m T klases zemūdene bija bruņota ar 4 collu un .303 lielgabalu, vienpadsmit 21 collu torpēdu caurulēm un 17 torpēdām.

HMS Trooper

Viņas sākotnējais uzdevums un pēdējā zināmā darbība bija nosēdināt trīs slepenos aģentus Evijas Kalamosā. 1. oktobra agrās stundās viņa tos izmeta krastā ar 400 kg krājumu. Viens no viņiem, Grieķijas izlūkdienesta majors Georgioss 'Tobijs' Diamantopuls, vēlāk ieradās okupētajās Atēnās, lai veiktu misiju, ko sauc par operāciju "Izvirdums".

HMS Trooper virsnieki un apkalpe (RN Submarine Museum Gosport)

5. oktobrī, pamatojoties uz izlūkdatiem, ka Germand varētu nosēsties Leros salā, transportkuģis tika pavēlēts patrulēt starp Naksosu un Ikariju. Tālāk no zemūdenes nekas nebija dzirdams.

Skaļa balss

14. oktobra rītausmā britu apkalpe LS8, no Levant Šoneru flotiles, ziņoja, ka Alindas līcī, Lerosas štatā, ir saskārusies ar britu T klases zemūdeni, kas tai uzkāpa līdzās.

Kaikas kapteinis leitnants Adrians Seligmans uzskatīja, ka ir dzirdējis leitna Raita īpaši skaļo balsi, tāpēc uzskatīja, ka zemūdene bija transportkuģis, kā viņš vēlāk paskaidroja savā grāmatā Karš salās.

Adriana Seligmana grāmata

Viņa pieņēmums tika pieņemts kā pareizs, jo tas sakrita ar 1.zemūdeņu eskadras komandiera pavēli plkst. transportkuģis lai dotos uz apgabalu, kur vēlāk tika konstatēts, ka notikusi mīnu ielikšana. Taču pēc tam, kad zemūdene līdz 17. oktobrim nebija atgriezusies Beirūtā, viņa tika pasludināta par pazudušu.

Jūras spēku signāls ziņo par HMS Trooper zaudēšanu (Κostas Thoctarides / Nacionālais arhīvs)

Pieņemot leitnanta kapteiņa Seligmana liecības, grieķu vraku pētnieki bija meklējuši transportkuģis kopš 1998. gada, saka Toktaridess, tralējot Lielbritānijas arhīvus un veicot zemūdens meklējumus. Četrpadsmit neveiksmīgās ekspedīcijas uz Dodekanesu bija vērstas uz 10 mīnu laukiem ap Lerosu un vēlāk Kalimnosu un Kosu.

Tieši viņu pēdējās izmeklēšanas laikā Toktarids un pētnieks Spyros Vougidis saprata, ka leitnants Seligmans ir kļūdījies. Pētot žurnālus un ziņojumus no citām britu zemūdenēm, viņi atklāja, ka viens komandieris bija ierakstījis sastapšanos ar kaiku tieši tā, kā Seligmans to bija aprakstījis, bet tas bija HMS. Torbeja viņš bija redzējis, nevis HMS transportkuģis.

Pētnieki tika maldināti gadiem ilgi, un jaunās informācijas rezultātā meklēšanas apgabals 2023. gadā tika pārslēgts no Dodekanesas uz mīnu laukiem Egejas jūrā.

15. ekspedīcija

Vācu mīnu klājējs Pūķis bija pabeidzis 287 mīnu izlikšanu piecos laukos uz ziemeļiem no Donousas 26. septembrī, tajā pašā dienā transportkuģis bija izbraucis no Beirūtas. Šajā apgabalā viņai bija pavēlēts patrulēt laikā no 6. līdz 9. oktobrim, pirms pārcēlās uz Lerosu.

Komandas 15. ekspedīcija tagad koncentrējās uz vietām Ikārijas jūrā, kas ir grūti pārmeklējama vieta spēcīgā vēja un straumju dēļ. Vraks tika atklāts starptautiskajos teritoriālajos ūdeņos uz ziemeļiem no Donousas vienā no Pūķispieci mīnu lauki, izmantojot CHIRP sonāra tehnoloģiju. Pēc tam tika nosūtīts Super Achille ROV, lai savāktu attēlus.

Kostas Thoktarides

Brīdis, kad tika atrasts vraks (Kostas Toktarides)

transportkuģis tagad zināms, ka tas tur nogrimis 7. oktobra sākumā un atrodas trīs daļās. Kara kapā netika veikta nekāda iejaukšanās vai traucējumi, saka Thoktarides, un salīdzinājums ar sākotnējiem zemūdenes plāniem bija pietiekams, lai nodrošinātu vraka pozitīvu identifikāciju.

"Tas apstiprina ļoti vardarbīgu nogrimšanu katastrofālas mīnas sprādziena dēļ," saka vraku mednieks. “Vācijas EMF tipa raktuvēs bija 350 kg heksāna sprāgstvielas. Sprādziena rezultāts bija tūlītēja un strauja nogrimšana, zemūdenei sadaloties trīs atsevišķās daļās.

Torpēdu iekraušanas lūka uz priekšklāja. Iekraušanas celtnis ar riteņa formas vadību un kāpnes uz klāja atrodas montāžas pozīcijā (Kostas Thoctarides)

“Vispirms nolaidās priekšgals, tad pakaļgals un visbeidzot kuģa vidusdaļa, kas dažas minūtes bija palikusi virspusē. Priekšgals un pakaļgals atrodas jūras gultnē tiešā tuvumā, savukārt zemūdenes ievilkšanas tornis ir atdalījies un atrodas nedaudz tālāk. Aina ir diezgan baisa. ”

Priekšgals atrodas 5° leņķī uz priekšu, pārrāvums noticis vietā, kur atradās apkalpes izmitināšanas nodalījums.

Sprādziena vilnis pārņēma apkalpes izmitināšanas nodalījumu (Kostas Thoktarides)

"Priekšējās plaknes ir salocītas, kas liecina, ka kombinācijā ar nolaistajiem periskopiem mašīntelpas telegrāfs uz tilta atrodas pusceļā uz priekšu, un atvērtā lūka kontingenta tornī liek secināt, ka sprādziena brīdī zemūdene kuģoja uz virsmas,” stāsta Toktaridess.

Kuģa vidusdaļā ir 7° labā borta sānsvere, un periskopa standarti un radara antena ir pazemināti. “Savienības torņa lūka ir atvērta, un augšējā klāja telegrāfi atrodas pusuz priekšu. Iekšējās durvis, kas ved uz mašīntelpu, ir atvērtas. Vietā, kur atrodas mašīntelpas ūdensnecaurlaidīgās durvis, ir nolūzis vidusdaļa.

Konferences tornis (Kostas Thoctarides)

Iekšējās durvis, kas ved uz mašīntelpu, ir atvērtas. Vietā, kur atrodas mašīntelpas ūdensnecaurlaidīgās durvis, ir nolūzis vidusdaļa (Kostas Thoctarides)

“Skats uz izmitināšanas nodalījumu, ko sprādziens ir pilnībā aiznesis, ir šokējošs. Lūkas, kas ved uz lielgabalu, ir aizvērtas, un visa pistole nav tā vietā uz klāja.

Pakaļgala daļa bija cietusi vismazākos bojājumus, saka Thoctarides, un parāda smagu labā borta sānsvere 43°. “Uz klāja ir redzama virziena meklētāja antena, lieliskā stāvoklī. Aizmugurējie hidroplāni atrodas normālā stāvoklī.

Virzienu meklētājs (Kostas Thoctarides)

Pakaļgals ar pakaļgala hidroplāniem un stūres stūres kuģa vidusstāvokli. Redzams arī porta propelleris (Kostas Thoctarides)

Smagas pūles

Thoctarides sāka savu darbību kā komerciāls ūdenslīdējs 1987. gadā un vada uzņēmumus ROV pakalpojumi un Zilā planēta niršanas centrs Lavrio netālu no Atēnām.

Dēls transportkuģis's komandieris, kapteinis Richard S Wraith CBE, sekoja viņa pēdās, lai kļūtu par Karaliskā flotes virsnieku. "Es jau daudzus gadus zināju par Grieķijas pētnieku grupas smagajiem centieniem atrast zemūdenes vraku, un tagad esmu ļoti gandarīts un sajūsmināts, ka viņu centieni ir tikuši atalgoti," viņš komentēja.

"Es ceru, ka visi ģimenes locekļi no tiem, kas pazuduši kopā ar manu tēvu, varēs izmantot galīgo atrašanās vietu transportkuģis kā kontaktpunktu, lai palīdzētu atpūsties jebkādas atmiņas par saviem mīļajiem.

