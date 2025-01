Ziemeļjūras ūdenslīdēji atrod Otrā pasaules kara kuģa vraku, kas turpināja degt

To, kas ilgu laiku tika uzskatīts par zemūdenes vraku, Vācijas Ziemeļjūras vraku niršanas grupa Tidal Divers ir identificējusi kā tvaikoni, ko sauc par Lote Halma, kuras degošo kravu Otrā pasaules kara laikā aizdedzināja britu bumbvedēji.

Grupa tagad ir sagatavojusi detalizētu ziņojumu par kuģi, ko viņi atrada pagājušā gada oktobrī, kad dalībnieki niruši, lai izpētītu atzīmi gandrīz 40 kilometrus uz ziemeļiem no Nordeney Vācijas Ziemeļjūras piekrastē.

Plūdmaiņu ūdenslīdēju RIB, kas aprīkots ar sānu skenēšanas hidrolokatoru (Die Gezeitentaucher)

Atrodoties aptuveni 35 m dziļumā, Vācijas Federālā jūrniecības un hidrogrāfijas aģentūra (BSH) jūras kartēs to bija klasificējusi kā zemūdeni, tāpēc ūdenslīdēji bija pārsteigti, tā vietā atklājot dzelzs tvaikoņu kuģi.

Pakaļgala daļa gulēja labajā pusē līdz pat katlu telpai, bet pārējā kuģa daļa bija apgriezta otrādi. Četru lāpstiņu porta dzelzs dzenskrūve bija atsegta, un labā borta skrūve gulēja daļēji ierakta dūņās.

Porta propelleris uz Lotte Halm (Die Gezeitentaucher)

Vraka detaļas (Die Gezeitentaucher)

Stūres lāpstiņa trūka, lai gan bija redzamas eņģes uz pakaļgala, un divi trīskāršās izplešanās tvaika dzinēji atradās aptuveni 9 m attālumā no turienes, savukārt ostas katls atradās sānos 15 m attālumā no pakaļgala. Tērauda masts izvirzījās no vraka vidus.

3D vraka modelis

Komanda, kuru vada pieredzējis vraka pētnieks Holgers Buss, vraku fiksēja detalizēti, lai varētu izveidot fotogrammetrisko 3D modeli. Pēc tam viņi salīdzināja rezultātus ar ierakstiem par daudzajiem kuģiem, kas bija pazuduši šajā apgabalā.

Lotes Halmas (Die Gezeitentaucher) fotogrammetriskais 3D modelis

Pamatojoties uz vraka 71 m garumu, tā dzinēja konstrukciju, kas atbilda Londonas Lloyds rīcībā esošajiem datiem, un neaizmirstamo nogrimšanas aprakstu kara dienasgrāmatās, komandas agrīnais minējums, ka tas varētu būt Lote Halma tika apstiprināts.

Lai gan kuģis bija nogrimis Otrā pasaules kara laikā, tas tika būvēts kā Vācijas flotes naftas tankkuģis Pirmā pasaules kara sākumā. Vēlāk viņa tika pārveidota par kravas kuģi, bet viņai tika piešķirts Lote Halma nosaukums tikai 1927. gadā, pēc tam, kad to iegādājās Ķelnes kuģniecības kompānija.

Lote Halma (Die Gezeitentaucher)

14. gada 1941. augustā kuģis veda kokmateriālus no Sundsvalas Zviedrijā uz Papenburgu Vācijā. No Kukshāvenas Kriegsmarine viņai lika sekot Norvēģijas kravas kuģim, Marvel, un abi kuģi pēc tam bija piemeklējuši vētru.

Trīs Bristol Blenheim vieglie bumbvedēji no RAF Watton Norfolkā plkst. 6.45 uzbruka viņiem, izmantojot aizdedzinošas bumbas, izraisot virkni strukturālu sprādzienu. Lote Halma un viņas kokmateriālu krava aizdegās, kā arī četru apkalpes locekļu bojāeja.

Pārējie septiņi, tostarp kapteinis Jozefs Bīlskis, nokļuva glābšanas plostā, un viņus pacēla Marvel un aizveda uz Borkuma salu.

Joprojām deg

Tikmēr mīnu meklētājs M572, patruļas laiva V1105 un velkonis Atlantijas okeāns pavadīja nakti un nākamo dienu, mēģinot nodzēst ugunsgrēku uz nu jau noenkurotā Lote Halma lai kuģi varētu aizvilkt uz ostu.

Nākamajā vakarā viņi pameta cīņu, un tā vietā tika mēģināts notriekt kuģi, izmantojot apšaudes un dziļuma lādiņus. Viņa bija aizmukusies, joprojām degot, lai gan nākamajā dienā tika pamanīts viņas masts un kravas bums.

Četri mīnu meklētāji izmantoja hidrolokatoru, lai neveiksmīgi meklētu vraku nākamo sešu dienu laikā, pēc tam tika nolemts, ka Lote Halma vairs neradīja nekādas briesmas navigācijai.

(Die Gezeitentaucher)

Plūdmaiņu ūdenslīdēji atrada kuģi, izmantojot savu RIB, kas aprīkots ar sānu skenēšanas hidrolokatoru no Norddeihas ostas. Deviņu cilvēku komanda nira, izmantojot nitrox dvīņu komplektus DIR konfigurācijā.

