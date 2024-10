Tas bija diezgan mazs kuģis, taču velkonis, kas 20. gadsimta sākumā nogrima Patagonijas ziemeļu Nahuel Huapi ezerā, bija ieguvis daļēji mītisku statusu laikā, kad filmas veidotāji sadarbojās ar ģeologiem, lai atrisinātu vraka atrašanās vietas noslēpumu.

Nahuel Huapi ir iegarens Andu ezers starp Rio Negro un Neuquen provincēm Argentīnā, un tiek raksturots kā sarežģīts ģeogrāfija ar dažādiem atzariem, pussalām un salām.

Velkoņa Helvecia II fotogrāfija (Patagonijas vizuālais arhīvs)

Vietējā producentu kompānija Acuanauta Films veidoja pilnmetrāžas dokumentālo filmu ar nosaukumu Helveču meklēšanaa, kuras pamatā ir stāsts par sen zudušo ezera velkoni Helvēcija II. Tomēr tai bija lielas grūtības atrast vraku, līdz tā lūdza palīdzību Argentīnas Nacionālajai zinātniskās un tehniskās pētniecības padomei (CONICET).

Velkonim starp Argentīnu un Čīli bija vilktas liellaivas, kas veda rūpnieciskās preces, un bija zināms, ka tas 1906. gadā nogrima Nahuel Huapi, kaut kur netālu no ostas pilsētas Sankarlosa de Bariločes, kur bāzējās filmu kompānija. Gadu gaitā spekulācijas par nogrimšanas iemesliem bija svārstījušās no sprādziena un milzu viļņa līdz sabotāžai.

Filmas režisors un akvalangists Nikolass Mazzola bija dzirdējis daudz stāstu par Helvēcija II no sava nelaiķa tēva. Kopš 2020. gada viņš bija mēģinājis atrast vraku, izmantojot eholoti, vienlaikus rekonstruējot tā vēsturi, un galu galā secināja, ka zemūdens zemes nogruvums to noteikti ir nobīdījis no sākotnējās atrašanās vietas.

Cunami vilnis

Mazzola uzzināja, ka CONICET komanda ir pētījusi 1960. gada “Lielo zemestrīci” reģionā, kuras laikā seismiskas kustības izraisīja zemes nogruvumu netālu no Bariločes, izraisot mola sabrukumu kopā ar pietauvotām laivām un radot lielu cunami vilni.

Režisors prātoja, vai vraks no Helvēcija II kādā brīdī varētu būt šādā veidā pārvietots, iespējams, tas ir aprakts nogulumos, un vai tā pārvietošanu varētu zinātniski aprēķināt.

CONICET vides pētījumu grupa mācību ekskursijā uz Nahuel Huapi ezeru (CONICET)

CONICET ezeru sistēmu speciālisti, kas pieder Andu Patagonijas Bioloģisko un ģeovides tehnoloģiju institūta Vides pētījumu grupai, pieņēma izaicinājumu.

Tās komanda analizēja visus datus, kas jau tika savākti no apgabala, bet neatrada neko nozīmīgu. Pēc tam viņi pievērsās augstas izšķirtspējas batimetriskiem ierakstiem gan oriģinālajā vraku meklēšanas apgabalā, gan apkārtējās teritorijās, izmantojot savas zināšanas “limnoģeoloģijā”.

"Mēs pētām notikumus, kas ietekmē un ir ietekmējuši reģiona ezerus tagadnē un pagātnē, piemēram, seismiskos notikumus, zemes nogruvumus, plūdus vai piekrastes nestabilitāti, ezeru cunami un vulkānu izvirdumus," sacīja CONICET pētnieks Gustavo Villarosa, kurš vadīja. uz Helvēcija II komanda. Pētījumi tiek izmantoti, lai palīdzētu izprast riskus piekrastes iedzīvotājiem un tūrisma, komerciālām un atpūtas aktivitātēm.

Gustavo Villarosa ar pētnieku komandu (CONICET)

"Mēs paplašinājām meklēšanu līdz blakus esošajam apgabalam, un tur ieraudzījām siluetu, kuras forma un izmēri atbilst tvaika laivai, tāpēc mēs ieteicām meklēt šajā vietā," sacīja Villarosa.

"Mēs vairākas reizes pārmeklējām teritoriju, izmantojot dažādas slaucīšanas metodes, līdz cilvēki, kas bija atbildīgi par zemūdens robotikas aprīkojuma nodrošināšanu, no Bariloche kompānijas Pancora Robotica Submarina, mūs informēja par kuģa atrašanu," sacīja Mazzola.

Sānu skenēšanas attēls (CONICET)

Redzot kadrus no vraka labā borta un pakaļgala daļas, filmas veidotāji veica paši savas niršanas ar akvalangu. "Kad es ieraudzīju kuģi, mana dvēsele bija laimes pilna," sacīja Mazzola.

"Daudz sajūtu"

"Redzot īstu kuģa vraku, kas bija traģēdija, pirmais, kas to redzēja tik ilgu laiku, radīja daudz sajūtu," sacīja filmas režisors Lūkass Bonfanti.

Pirmais zemūdens attēls ar Helvecia II (Nicolas Mazzola)

“Zem ūdens mēs paskatījāmies viens uz otru, sākām svinēt, dažas reizes apgājām apkārt, un Nikolass paķēra kameru un pavēra to uz kuģa vraku, lai tas būtu redzams virspusē. Fotogrāfējām un filmējām. Pēc tam bija daudz emociju."

Nacionālo parku administrācija (APN) tagad ir iekļāvusi vraku savā Nacionālajā kultūras mantojuma reģistrā. Pagarināts treileris 85 minūtēm Helvēcijas meklēšana (spāņu valodā) var redzēt vietnē Acuanata filmas vietā.

