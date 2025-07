RN un Scapa muzejos tiek izaudzēti Vanguard artefakti

Ar zvanu un ieročiem saistīti artefakti no Pirmā pasaules kara kaujas kuģa HMS avangards ir atraduši nirēji ar akvalangu Skapa Flow Karaliskās flotes Nacionālā muzeja (NMRN) vārdā.

Tiek uzskatīts, ka kuģa nogrimšana 1917. gadā izraisīja lielāko nejaušo cilvēku bojāeju vienā incidentā Karaliskās flotes vēsturē.

Objekti tika identificēti pirms astoņiem gadiem pēc tam, kad nirēju komanda atzīmēja kuģa nogrimšanas simtgadi 1917. gadā, veltot 500 stundas vraka vietas kartēšanai, kas bija izplatījusies plašā teritorijā sprādzienu spēka dēļ, kuri nogrima kuģi. turpmāka aptauja tika veikta 2023.

HMS avangards bija 19,560 1909 tonnu smaga drednouta, kas tika nolaista ūdenī Barou-in-Furnesā 1916. gadā un piedalījās kaujā Jitlandes kaujā XNUMX. gadā.

Kaujas kuģis HMS Vanguard tika pazaudēts 1917. gadā (Karaliskā flote)

Liela daļa viņas karjeras tika pavadīta Ziemeļjūras patruļā, bet 9. gada 1917. jūlijā virkne žurnāls Kamēr tā bija noenkurojusies Skapa Flow, notika sprādzieni. Tā nogrima dažu minūšu laikā, izdzīvoja tikai divi no 848 virsniekiem un apkalpes locekļiem.

Vraks, kas atrodas 34 m dziļumā, tika aizsargāts kā kara kaps tikai 1984. gadā, un līdz tam laikam tas jau bija pamatīgi pārrakts, meklējot krāsainos metālus. Centrālās daļas bija izceltas metāllūžņu pārkraušanai, lai gan citas daļas, tostarp priekšgals un pakaļgals, palika neskartas jūras gultnē.

HMS avangards ir suverēna imūnvraka vraks, tāpēc niršanai ir nepieciešama īpaša Aizsardzības ministrijas atļauja. NMRN un Scapa Flow muzeja iecerētais artefaktu pacelšanas projekts tika izstrādāts trīs gadus.

Tas tika īstenots ar pilnīgu atbalstu Vanguard Crew Photos projekts, kas cenšas apkopot visu karakuģa apkalpes locekļu fotogrāfijas, sākot no viņu pēctečiem, un citu mirstīgo atlieku, tostarp vraku saņēmēja un Aizsardzības ministrijas, fotogrāfijas.

Sešu dienu logs

Brīvprātīgo nirēju komanda, kas darbojas no Orkneju salu čarterlaivas Huskyan, tāpat kā iepriekšējās apsekošanās, artefaktu atgūšanai bija sešu dienu logs no 29. jūnija, strādājot teritorijā, kas sniedzas vairāk nekā 750 m attālumā no vraka vietas.

Zvans, kas bija deformēts sprādzienā, kas to izmeta no kuģa, atradās aptuveni 200 m attālumā no galvenās vietas, un tā augšpusē bija caurums vietā, kur kādreiz atradās kronis.

Nīlas kampaņas šķīvis no Vanguard (HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen)

Virszemē tika atrasts arī tampions jeb lielgabala stobra aizbāznis, kas, domājams, bija izgatavots no zirga spalvām un ādas, un metāla nozīmīte, kas pieminēja Nīlas kauju no viena no galvenajiem lielgabaliem. Tajā bija attēlots admirāļa lorda Nelsona krūšutēls, kurš agrāk bija kapteinis avangards.

Pēc konservācijas, ko veica Karaliskās flotes Nacionālais muzejs, artefakti tiks aizdoti Orkneju salām Scapa Flow muzejs izstādei. Galvenā kuģa zvanu var apskatīt Doku muzejā Barovā-in-Furnesā.

HMS Vanguard zvans apskatāms Barova doka muzejā

Karaliskās flotes drednautiem bija trīs līdz pieci zvani. Papildus galvenajam kuģa zvanam, visticamāk, bija arī kvartāla klāja zvans, viens mašīntelpā un mazāki zvans katrai kuģa laivai un garderobes telpā.

