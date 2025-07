Sautendā notiek Londonas kuģa avārijas atjaunināšana

at 8: 57 am

Jauna izstāde, kas veltīta 17. gadsimta kuģa vrakam Londona pašlaik notiek Southend Centrālajā muzejā. “Londonas kuģa vraks: Viņas pēdējais ceļojums” ir paredzēts apmeklēt līdz nākamā gada maija beigām.

Muzejā jau ir pastāvīga 17. gadsimta vrakā atgūto artefaktu ekspozīcija, taču jaunā ekspozīcija koncentrējas uz priekšmetu "pēdējo saglabāšanas ceļojumu" laikā starp to atgūšanu un izstādīšanu.

Jaunas saglabāšanas metodes un zinātniskās analīzes, kas veiktas ar objektiem, vadībā Vēsturiskā Anglija gadu gaitā ir atklājuši virkni negaidītas vēsturiskas informācijas, saka kuratori.

Izstādē ir iekļauti vairāki iepriekš neredzēti artefakti, kas tagad ir izņemti no konservācijas, no kuriem spilgtākais ir koka lielgabala ratiņi, kuros atradās viens no karakuģa lielgabaliem – viens no retajiem šāda veida eksponātiem.

Londonas rekonstrukcija ar datorgrafikas palīdzību (Touch Productions)

The Londona bija otršķirīgs karakuģis ar 76 lielgabaliem, kas vislabāk pazīstams ar to, ka restaurācijas laikā pavadīja Čārlzu II atpakaļ uz Angliju. 1665. gadā, gatavojoties pievienoties flotei Otrajā angļu-holandiešu karā, kuģis cieta katastrofālu šaujampulvera sprādzienu Temzas estuārā netālu no Sautendas, nogalinot aptuveni 300 no 350 cilvēkiem, kas atradās uz klāja.

Vraks tagad atrodas divās daļās un ir noteikts kā aizsargājams vraks. Gadu gaitā mainīgās plūdmaiņas un intensīvā kuģu satiksme ir atsegušas daļas no vietas, atklājot vairāk no tās ievērojami labi saglabājušajiem artefaktiem, bet arī apdraudot vraka izturību.

Apkalpes locekļa apavs

Deadeye

The Londona Vraks ir kļuvis slavens arī ar to, ka tas tika uzticēts nelielai vietējo nirēju komandai, kuru vadīja pilnvarotais Stīvs Eliss, un viņu stāsts var atrast citur on Divernet.

Jauno izstādi var apskatīt plkst. Centrālais muzejs no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 11:5 līdz 4.50:2.50. Ieejas maksa pieaugušajiem ir XNUMX mārciņas un bērniem XNUMX mārciņas.

Arī pakalpojumā Divernet: Londonas nirēji atklāj 1650. gadu bronzas lielgabalu, ESSEX 3, KAS UZŅĒMUSI LONDONĀ, TIEŠSAISTES EKSCESE AR 17. GADSIMTA LONDONAS VRAKU, SĀKAS CENZĪBA, LAI GLĀBTU "ESEKSAS MĒRIJU ROZU"