Atgūtas nozagtās Spānijas kuģa vraka zelta monētas

Floridas Zivju un savvaļas dzīvnieku aizsardzības komisija ir atguvusi trīsdesmit septiņas zelta monētas, kuru vērtība pārsniedz 1 miljonu ASV dolāru un kas nozagtas no 1715. gada flotes kuģu vrakiem pie Floridas dārgumu krasta, un to FWC raksturo kā nozīmīgu pavērsienu savā ilgstošajā izmeklēšanā. artefaktu zādzībās un tirdzniecībā.

1715. gada flote pārstāv apmēram duci Spānijas dārgumu kuģu, kas nogrima viesuļvētras laikā pie Floridas krastiem pirms vairāk nekā 300 gadiem. No vrakiem atgūtos artefaktus aizsargā valsts un federālie likumi, taču pat tagad 13 monētas paliek bez vēsts.

Saskaņā ar FWC 2015. gadā Šmitu ģimenes locekļi, strādājot par glābšanas operatoriem sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 1715 Fleet – Queens Jewels, no Spānijas vrakiem atklāja dārgumu krātuvi ar 101 zelta monētu.

Par piecdesmit vienu no šīm monētām varas iestādēm tika ziņots pareizi, bet pārējo 50 monētu esamība netika atklāta.

1715. gada flotes vēsturiskais marķieris (Leonards J DeFrancisci)

FWC izmeklētāji sadarbojās ar FIB pēc tam, kad šā gada jūnijā parādījās jauni pierādījumi par vairāku zagtu zelta monētu nelikumīgu pārdošanu laikā no 2023. līdz 2024. gadam — noziegumu, ko viņi saistīja ar ģimenes locekli Ēriku Šmitu.

Bruņoti ar vairākiem kratīšanas orderiem, viņi atguva monētas no mājām un seifiem, kā arī piecas no Floridā bāzēta izsolītāja, kurš, kā tika teikts, tās neapzināti iegādājies no Šmita.

“Uzlabots digitālais kriminālistika identificēja metadatus un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, kas saistīja Ēriku Šmitu ar nozagto monētu fotogrāfiju, kas uzņemta Šmitu ģimenes kondominijā Fortpīrsā,” teikts FWC.

“Tika arī atklāts, ka Ēriks Šmits paņēma trīs no nozagtajām zelta monētām un 2016. gadā nolika tās okeāna dibenā, lai tās atrastu 1715. gada flotes jaunie investori – Queens Jewels.” Šmitam valsts tiesā izvirzītas apsūdzības par zagtas mantas pārdošanu.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana FWC saka, ka tā ir cieši sadarbojusies ar vēstures saglabāšanas ekspertiem, lai novērtētu un autentificētu artefaktus, kas saskaņā ar likumu ir jāatdod to glabātājiem. Tajā teikts, ka tā arī ir apņēmusies atgūt atlikušās 13 nozagtās monētas "un saukt pie atbildības tos, kas iesaistīti to nelikumīgajā pārdošanā".

Arī pakalpojumā Divernet: FOTOATTĒLI NO KOSMOSA, KAS NORĀDA UZ “DĀRGUMU VRAKU”, 'PĀRĀK VIEGLS': FLORIDĀ ATRASTĀS 16. GADSIMTA GALVENAIS SPĀNIJAS VRAKS, DĀRBU MEDNIEKA PIEDĀVĀJUMS GLABĀT SEKLU VRAKU, NĪRĒJA 100 XNUMX ASV dolāru ATRAŠANĀS SKRIEJUMI ĢIMENĒ